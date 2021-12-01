سياسة
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"تمور وحليب" في السعودية تحيل مطرب "بنت الجيران" إلى تحقيق نقابي بمصر
أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية بياناً أعلنت فيها إحالة عمر كمال مطرب أغنية "بنت الجيران" الشهيرة، إلى التحقيق بشأن حديث له اعتُبر "مسيئاً لمصر".
"تمور وحليب" في السعودية تحيل مطرب "بنت الجيران" إلى تحقيق نقابي بمصر
نقابة المهن الموسيقية المصرية تحيل مطرب أغنية "بنت الجيران" إلى التحقيق بتهمة إهانة مصر
1 ديسمبر 2021

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر الأربعاء، إحالة عمر كمال مطرب أغنية "بنت الجيران" الشهيرة، إلى التحقيق بشأن حديث له اعتُبر "مسيئاً لمصر".

وأغنية "بنت الجيران" يؤديها حسن شاكوش وعمر كمال منذ أواخر 2019، ونالت انتشاراً واسعاً في مصر ودول أخرى عدة.

واعترض رئيس النقابة المطرب هاني شاكر على تضمن الأغنية كلمتَي "خمور وحشيش"، قبل أن يظهر كمال مؤخراً في مهرجان بالسعودية ويستخدم بدلاً منهما "تمور وحليب".

وسُئل كمال عن سبب الاستعانة بكلمتَي "تمور وحليب" بدلاً من "خمور وحشيش" خلال أدائه الأغنية في السعودية، فأجاب: "أنا واقف على أرض طاهرة"، وفق بيان للنقابة.

وقالت النقابة إن "الفنان هاني شاكر طلب من كمال تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها على القيم والأخلاق".

وتابعت: "وعليه أُحيلَ عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق في ما صرح به من كلمات تسيء إلى مصر".

وشدّدَت النقابة على أن "مصر وطن مُقدس ومَصون، ولن تُهان".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرر شاكر منع 19 "مؤدِّياً" لما يُعرَف في مصر بـ"أغاني المهرجانات" من الغناء، مما أثار جدلاً وسجالاً مع مواطنه الرافض لقراره الملياردير نجيب ساويرس.

كما تقدم المحامي المصري سمير صبري الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام ضد عمر كمال بتهمة "إساءته للأرض المصرية في أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض السعودية"، وفق بيان.

وقال صبري إن "عمر كمال قال نصاً: خليتها تمور وحليب بدل من خمور وحشيش عشان أنا واقف على أرض البلد الطاهرة".

وتابع صبري بأن حديث كمال عن سبب تغييره في كلمات الأغنية جاء "بعدما سبق أن غنى تلك الأغنية بكلماتها الأصلية في أرض مصر، وهو ما يسيء إلى بلادنا، كأنها هي أرض الخمور والحشيش".

ودعا المحامي إلى إصدار أمر بالتحقيق مع كمال، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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