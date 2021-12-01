سياسة
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صحيفة فرنسية: ماكرون وصف جونسون بـ"المهرج" في لقاء مع مقربيه
ماذا دار بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؟ وهل وصفه بالمهرج؟
صحيفة فرنسية: ماكرون وصف جونسون بـ"المهرج" في لقاء مع مقربيه
قالت الصحيفة الفرنسية إن ماكرون قال لمساعديه إن جونسون كان جادّاً في المحادثات على انفراد معه، غير أنه كان يبدو أكثر صعوبة في العلن / AA
1 ديسمبر 2021

نقل عدد من الصحف البريطانية، بينها الإندبندنت، خبراً تداولته صحيفة Le Canard Enchaîné الفرنسية، يفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصف خلال لقاء خاص مع مستشاريه، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"المهرج".

يأتي ذلك بعد محادثات جمعت الزعيمين خلال الأسبوع الماضي، تناولا فيها الخلاف المتصاعد بين بريطانيا وفرنسا بعد أيام من غرق 27 مهاجراً في أثناء محاولتهم عبور الممر البحري الضيق بين البلدين في أسوأ مأساة من نوعها في أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن ماكرون قال لمساعديه إن جونسون كان جادّاً في المحادثات على انفراد معه، غير أنه كان يبدو أكثر صعوبة في العلن.

وحسب الصحيفة قال ماكرون: "جونسون اعتذر على انفراد عن جعل فرنسا كبش فداء بسبب قضايا القوارب الصغيرة في قناة المانش والصيد".

تصريحات ماكرون لمقربيه جاءت بعد أن نشر جونسون تغريدة تتضمن رسالة إلى ماكرون يطلب فيها منه "استعادة جميع المهاجرين الذين عبروا المانش".

وكان ماكرون رد وقتها علناً، بأن على بريطانيا أن تتعامل "بجدية" مع أزمة المهاجرين وإلا فستظل مستبعدة من المناقشات حول سبل كبح تدفق المهاجرين الفارّين من الحرب وشظف العيش عبر القنال الإنجليزي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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