سياسة
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أردوغان يقبل استقالة وزير الخزانة والمالية ويُعيّن نور الدين نباتي خلفاً له
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يُوقّع قراراً باستقالة وزير الخزانة والمالية، لطفي ألوان، ويعيّن نور الدين نباتي، مكانه. ويُوضح القرار أن التعيين جاء بموجب المادّتين 104 و106 من دستور الجمهورية التركية.
أردوغان يقبل استقالة وزير الخزانة والمالية ويُعيّن نور الدين نباتي خلفاً له
كان نباتي نائباً لوزير الخزانة والمالية قبل تعيينه في المنصب / AA
2 ديسمبر 2021

قبِل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقالة وزير الخزانة والمالية، لطفي ألوان، وعيّن نور الدين نباتي، خلفاً له.

جاء ذلك بحسب قرار موقّع من الرئيس أردوغان، ونُشر بالجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر فجر الخميس.

ووفق القرار، تَقرر تعيين نباتي وزيراً للخزانة والمالية خلفاً للوزير السابق، لطفي ألوان الذي طلب إعفاءه من منصبه، وقبِل الرئيس طلبه.

وأوضح القرار أن التعيين جاء بموجب المادتين 104 و106 من دستور الجمهورية التركية.

من نور الدّين نباتي؟

ولد نور الدّين نباتي وزير الخزانة والمالية التركي الجديد بقضاء "فيران شهير" التابع لولاية شانلي أورفا، جنوبي البلاد، وذلك في 1 يناير/كانون الثاني 1961.

وحصل على ليسانس إدارة الأعمال بكلية العلوم السياسية التابعة لجامعة إسطنبول، ثم الماجستير في مجال العلاقات الدولية من معهد العلوم الاجتماعية التابع للجامعة نفسها.

أما درجة الدكتوراه، فقد حصل عليها نباتي في مجال العلوم السياسية والإدارة العامة من معهد العلوم الاجتماعية التابع لجامعة "قوجه ألي" بولاية تحمل الاسم نفسه.

ودرّس نباتي العلوم السياسية، والحياة السياسية التركية، والدولة وعلم الاجتماع السياسي في عدد من الجامعات المختلفة.

وعمل الوزير الجديد لفترة في مجال المنسوجات، وكان عضواً في مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلّين التركي (موسياد)، ومجلس الانضباط في الغرفة التجارية بإسطنبول.

كما أنه لا يزال عضواً في المجلس الاستشاري الأعلى للموسياد، وفي مؤسسة ورابطة خرّيجي كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول، وجمعيات نشر العلم، وإنسار، وتوغفا، وأوندر، وأوتيساف، ومثّل تركيا في ملتقى القدس البرلماني الدولي.

وفي المؤتمر الاعتيادي الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، انتُخب نباتي عضواً في لجنة اتخاذ القرار والإدارة للحزب، ثم عضواً بمجلسه التنفيذي، كما شغل منصب رئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية بالمقرّ العام للعدالة والتنمية، ثم نائباً لرئيس الحزب.

وخلال الدورة التشريعية البرلمانية الـ24، انتُخب نباتي نائباً برلمانياً عن ولاية إسطنبول، وفي الدورة الـ25 انتُخب نائباً عن ولاية شانلي أورفا، كما أنه كان نائباً لوزير الخزانة والمالية قبل تعيينه بالمنصب.

وهو يعرف الإنكليزية بشكل جيد، وقليلًا من العربية، ومتزوج وله أربعة أبناء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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