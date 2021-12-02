اخترقت عصابة سجناً في وسط المكسيك بسيارات، الأربعاء، وتمكّنت من تهريب تسعة سجناء، في واحدة من أكثر عمليات الهروب من السجن جُرأة تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.

وأعلنت السلطات في ولاية هيدالغو، شمال مكسيكو سيتي، أن الهجوم الذي وقع قبل الفجر أسفر عن إصابة عنصري شرطة.

وقالت شرطة الولاية إن الجنود والشرطة وقوات الحرس الوطني انتشروا بحثاً عن السجناء الهاربين. ولم تُحدد الشرطة هوية العصابة المسلحة المتورّطة في العملية.

كما أفادت وسائل إعلام محلية، أنّ سيارة انفجرت أو اشتعلت فيها النيران بالقرب من السجن وما يصل إلى سيارتين أخريين في مكان آخر في مدينة تولا.

ولم تؤكد السلطات ما إذا كانت هذه السيارات هي التي استُخدمت في الهجوم على السجن.