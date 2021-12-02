سياسة
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"هروب استثنائي".. عصابة مكسيكية تخترق سجناً بسيارات وتُهرّب 9 سجناء
في واحدة من أكثر عمليات الهروب جُرأة، عصابة تخترق سجناً في وسط المكسيك وتنجح في تهريب 9 سجناء.
"هروب استثنائي".. عصابة مكسيكية تخترق سجناً بسيارات وتُهرّب 9 سجناء
"هروب استثنائي".. عصابة مكسيكية تخترق سجناً بسيارات وتُهرّب 9 سجناء / AP
2 ديسمبر 2021

اخترقت عصابة سجناً في وسط المكسيك بسيارات، الأربعاء، وتمكّنت من تهريب تسعة سجناء، في واحدة من أكثر عمليات الهروب من السجن جُرأة تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.

وأعلنت السلطات في ولاية هيدالغو، شمال مكسيكو سيتي، أن الهجوم الذي وقع قبل الفجر أسفر عن إصابة عنصري شرطة.

وقالت شرطة الولاية إن الجنود والشرطة وقوات الحرس الوطني انتشروا بحثاً عن السجناء الهاربين. ولم تُحدد الشرطة هوية العصابة المسلحة المتورّطة في العملية.

كما أفادت وسائل إعلام محلية، أنّ سيارة انفجرت أو اشتعلت فيها النيران بالقرب من السجن وما يصل إلى سيارتين أخريين في مكان آخر في مدينة تولا.

ولم تؤكد السلطات ما إذا كانت هذه السيارات هي التي استُخدمت في الهجوم على السجن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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