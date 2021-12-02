قضت محكمة نمساوية بتغريم جرّاحة تسببت في بتر السّاق الخطأ لمريض مسنّ.

وقالت الجرّاحة البالغة 43 عاماً إن ما حدث كان بسبب "خطأ بشري"، ولكن القاضي وجدها متهّمة بالإهمال الجسيم وقرر تغريمها 2700 يورو، مع تعليق نصف المبلغ، وفقاً لما قاله الأربعاء، المتحدث باسم المحكمة الواقعة بمدينة لينتس شمالي البلاد.

وكانت الجرّاحة وضعت علامة البتر على الساق الخطأ لمريض يبلغ 82 عاماً قبل العملية التي أُجريت في مايو/أيار الماضي، ولم تلحظ الخطأ سوى بعد يومين من إجراء العملية الجراحية.

وقضت المحكمة بتعويض أرملة المريض الذي تُوفي قبل أن تصل القضية إلى المحكمة، بمبلغ 5 آلاف يورو بالإضافة إلى الفوائد.

وقالت الجرّاحة التي انتقلت إلى عيادة أخرى، إن خطأً حدث بمسار العمل آنذاك.

وأكّدت إدارة المؤسسة المعنيّة في بيان أن "أسباب وظروف هذا الخطأ الطبّي حُلّلت بالتفصيل"، وأن الإجراءات الداخلية روجِعت ونوقِشت مع فرق العمل.