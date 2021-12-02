أكد الممثل أليك بالدوين، أنه لم يضغط على زناد المسدس، الذي قتل المصوّرة هالينا هتشينز في موقع تصوير فيلم "راست"، فيما يحاول المحققون معرفة كيفية وصول الذخيرة الحيّة إلى موقع التصوير.

وفي أول مقابلة كاملة عن حادث إطلاق الرصاص، الذي وقع يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول، تحدّث بالدوين عما حدث عندما كان ممسكاً بمسدس، أُبلِغ أنه آمن للاستخدام.

وقال الممثل: "حسناً، الزناد لم يُسحب، لم أضغط على الزناد "، في مقابلة ستُعرض كاملة اليوم الخميس، على قناة "ABC".

وأكد: "ما كنت لأصوّب المسدس قطّ تجاه أحد وأضغط على الزناد على الإطلاق".

وقُتلت المصوّرة هتشينز وأُصيب المُخرج جويل سوزا، في حادث وصفه بالدوين بالـ"مأساوي"، في موقع تصوير مشهد من فيلم ينتمي للغرب الأمريكي، قرب سانتا في.

والأربعاء، قالت إدارة شرطة سانتا في، إنه لا تعليق لديها على تصريح بالدوين، إذ ليس معروفاً ما إذا كانت السلطات تسير وراء سيناريو إطلاق النار بطريق الخطأ.

ولم تُوجّه أي اتهامات جنائية، فيما يُركّز المحققون جهودهم على معرفة كيفية وصول ذخيرة حيّة إلى الموقع، بدلاً من الرصاصات غير الحقيقية.

وأظهرت وثائق قضائية، نُشرت الأربعاء، أنهم وجدوا وثائق فيلم "راست" وما يُشتبه بأنها ذخيرة حيّة لمسدس يُشبه الذي كان يستخدمه بالدوين، أثناء تفتيش هذا الأسبوع لأماكن تابعة لأحد مورّدي الأسلحة لمواقع التصوير.

وأفادت وثائق المحكمة بأن المورّد، واسمه سيث كيني، أبلغ الشرطة في وقت سابق بأنه يعتقد أن الرصاصات الحيّة التي وُجدت في موقع التصوير ربما كانت "ذخيرة مُعاد تحميلها" حصل عليها قبل ذلك من صديق، والذخيرة المُعاد تحميلها تتألف من مكونات مُعاد تدويرها من بينها الرصاص.

وتوارى بالدوين، الذي اشتُهر بلعب دور مدير تنفيذي مغرور لشبكة تليفزيونية في المسلسل الكوميدي "30 روك" ، عن الأنظار منذ وقوع الحادث.

وكان اثنان من طاقم الفيلم أقاما دعوتين، اتهما فيهما بالدوين ومنتجي الفيلم وآخرين في الإنتاج بالإهمال والتراخي في تطبيق بروتوكولات السلامة، وقال المنتجون إنهم يُجرون تحقيقاً داخلياً في الواقعة.

وفي فصل مثير من فصول الواقعة، فجّرت ميمي ميتشل المشرفة على نص "راست" مفاجأة في إحدى الدعوتين، بالقول إن نصّ الفيلم لم يتطلّب مطلقاً إطلاق الرصاص من مسدس أثناء المشهد الذي كان بالدوين يتمرّن عليه عندما قتل المصوّرة الشهر الماضي.

وزعمت ميتشل أنه كان يتعيّن على بالدوين التحقق بنفسه من عدم احتواء المسدس على ذخيرة حيّة، وألا يكتفي بالاعتماد على تأكيد مساعد المخرج بأن المسدس آمن للاستخدام.