انفجرت قنبلة من مُخلّفات الحرب العالمية الثانية، الأربعاء، في ورشة بناء قرب محطة السكك الحديد الرئيسية في مدينة ميونيخ (جنوب)، وفق إعلان للسلطات الألمانية.

وقالت الشرطة إن الحادث أسفر عن أربعة جرحى، إصابة أحدهم خطيرة، إضافة إلى تعطيل حركة القطارات لبعض الوقت.

من جهتها قالت شركة السكك الحديد "دويتشه بان" إنّ القنبلة انفجرت أثناء حفريات كانت تُجرى بالقرب من جسر يتعيّن على كلّ القطارات عبوره للدخول إلى المحطّة المركزية والخروج منها.

وأضافت أنّه تعيّن تالياً تعطيل حركة مرور كلّ القطارات الإقليمية والدولية لساعات عدّة.

ووفقاً ليواكيم هيرمان، وزير الداخلية في حكومة ولاية بافاريا، فإنّ القنبلة التي انفجرت تزن 250 كلغ.

ولم يوضّح الوزير لمَ لمْ تُكتشف هذه القنبلة قبل أن تنفجر، لا سيّما وأنّ مواقع البناء في ألمانيا تخضع في العادة لعمليات بحث عن قنابل غير منفجرة يمكن أن تكون مدفونة فيها قبل الشروع في عمليات الحفر.

وبعد 76 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية لا تزال ألمانيا مليئة بالقنابل غير المنفجرة والتي غالباً ما يُعثر عليها في مواقع البناء.

وفي 2020، فُككت سبع من هذه القنابل إثر اكتشافها في موقع بناء أول مصنع أوروبي لسيارات "تيسلا" الكهربائية قرب برلين. كما عُثر على قنابل أخرى مماثلة في كولونيا ودورتموند وفرانكفورت.