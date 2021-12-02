سياسة
2 دقيقة قراءة
نيوزيلندا تحارب "الروبوتات القاتلة"
تعتزم نيوزيلندا الضغط من أجل فرض حظر دولي على أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، أو ما يُعرف بـ"الروبوتات القاتلة"، فما هي؟
نيوزيلندا تحارب "الروبوتات القاتلة"
بإمكان "الروبوتات القاتلة" استهداف الأعداء وقتلهم من دون أيّ تدخّل بشري / Reuters
2 ديسمبر 2021

أعلنت نيوزيلندا، الثلاثاء، أنها ستضغط لفرض حظر دولي على أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، وسط مخاوف من تغوّل الأسلحة المعتمِدة على الذكاء الصناعي، وخروجها من سيطرة البشر عليها.

وقال الوزير المسؤول عن الحدّ من التسلّح، فيل تويفورد، إنّ "تفويض قرار القتل للآلات والتي يبدو أنها ستزيد مستقبلاً، هو أمر بغيض ويتعارض مع مصالح وقيم الأمة".

ووفقاً لمعهد "Future of life"، فإن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، وتُعرف أيضاً باسم "الروبوتات القاتلة"، بإمكانها استهداف الأعداء وقتلهم من دون أيّ تدخل بشري، وهي تختلف عن الطائرات المُسيّرة التي تخضع لسيطرة بشرية.

وقد دعت نحو 30 دولة على الأقل، إلى فرض حظر دولي شامل على "الروبوتات القاتلة"، لكنّ بعض القوى العسكرية الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا، تصرّ على التقليل من مخاطر هذه الأسلحة.

أما الصين، فقد أعلنت تأييدها لحظر استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل، لكنها ترفض حظر تطويرها وإنتاجها.

من جانبها، أشادت خبيرة الحدّ من التسلّح في منظمة هيومن رايتس ووتش، ماري ويرهام، بمبادرة نيوزيلندا، وقالت: "لا يمكن لبلد أن تقود مبادرة مماثلة وحدها، لكن يمكن لنيوزيلندا أن تتعاون مع دول تفكّر مثلها، وتضع تلك الدول مجتمعة استراتيجية يمكن أن تقود إلى وضع قانون دولي جديد"، في المستقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us