قالت السيدة "أبريل جونز" إنها كانت تسير على رصيف أحد أسواق "وول مارت" في ساوث كارولينا، عام 2015، عندما شعرت بألم حادٍّ في قدمها.

ووجدت جونز أن مسماراً صدئاً اخترق حذاءها واستقرّ في قدمها، وفقاً للدعوى القضائية التي رفعتها عام 2017، وقالت فيها إنها ذهبت بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن وقعت عدوى لم تُحدّد سجلّات المحكمة نوعها.

وبعد 3 عمليات منفصلة، فقدت جونز ساقها اليمنى، وأصبحت تستخدم كرسيّاً متحركاً، "وتعطّلت حياتها اليومية بشكل كبير" على مدار 6 سنوات، وفقاً لما قاله محاميها.

والشهر الماضي، منحتها هيئة محلّفين في مقاطعة فلورنسا بولاية ساوث كارولينا، جونز الحقّ في تعويض قيمته 10 ملايين دولار، لتغطية الفواتير الطبية السابقة والمستقبلية.

وعلّق روي ويلي أحد محاميي جونز، في بيان: "أرسلت هيئة المحلفين رسالة إلى (سوق) وول مارت مفادها أنك إن أتيت إلى فلورنسا وتسببتَ في إصابة أحد سكانها، فمن واجبك الاعتناء بهذا الشخص"، مضيفاً: "نحن ممتنون للغاية" لهذا الحكم.

من جهته، قال راندي هارغروف، المتحدث باسم أسواق وول مارت، لصحيفة واشنطن بوست إن الشركة قدّمت طلباً باستئناف المحاكمة.

وأضاف هارغروف: "تعمل وول مارت بجد للمساعدة في ضمان حصول جميع العملاء على تجربة تسوّق آمنة في متاجرنا، ونُقدّر قرار هيئة المحلّفين، لكننا لا نعتقد أن الحكم مدعوم بالأدلة".

ويعد الحكم بتعويضات لجونز الثاني من نوعه الذي يصدر لأحد عملاء "وول مارت" في الأسابيع الأخيرة، إذ قرر القضاء في مقاطعة موبايل بولاية ألاباما تعويض سيدة بـ2.1 مليون دولار من "وول مارت" بسبب حادثة وقعت عام 2016، إذ أُلقي القبض عليها واتهمتها سلسلة المتاجر الشهيرة زوراً بسرقة أشياء اشترتها، حسبما أفاد موقع "AL.com".