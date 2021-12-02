قتل شرطي في توسون بولاية أريزونا الأمريكية ستينياً مُقعداً على كرسي ذي محرّك يشتبه بتورطه في سرقة متجر، بتسع رصاصات بعدما رفض الامتثال لأوامره.

وأشار قائد شرطة توسون الذي نشر تسجيلات فيديو للواقعة، إلى أنه باشر تدابير تسريح الشرطي راين ريمنغتون.

والشرطي لم يكن في الخدمة مساء الاثنين حين وقعت الأحداث، لكنّه كان في المتجر لحظة وقوع السرقة.

وأعرب قائد الشرطة كريس ماغنوس عن "قلقه البالغ" إزاء سلوك الشرطي، وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء إن "استخدامه الفتاك للقوة في هذه الواقعة هو انتهاك صريح لقواعد خدمتنا".

وأعلن ماغنوس أن النيابة العامة في المقاطعة فتحت تحقيقاً بالواقعة.

وكان موظف في متجر "وولمارت" قد أبلغ الشرطي ريمنغتون بأن شخصاً على كرسي نقّال سرق صندوق أدوات من المتجر. وقال الموظف إنه طلب من ريتشارد لي ريتشاردز (61 عاماً) إبراز إيصال الشراء، لكن الأخير أخرج، بحسب الموظف، سكيناً وهدده به قائلاً: "هذا هو إيصالك" قبل أن يتّجه نحو المخرج.

وأمر ريمنغتون ريتشاردز مراراً بالتوقف وبإلقاء السكين، لكنّ الأخير تجاهله وخرج من المتجر وعبر المرأب متّجها إلى متجر مقابل.

وبحسب ماغنوس، أمر ريمنغتون الذي آزره زميل له استُدعي إلى المكان ريتشاردز بعد دخول المتجر.

وأضاف قائد الشرطة: "عندما رفض ريتشارد التوقف، أطلق العنصر ريمنغتون تسع رصاصات أصابته في ظهره وجنبه".

وقال محامي الشرطي مايكل ستوري في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز إن موكّله حاول تهدئة الأمور لكن سلوك الضحية "لم يترك له أيّ خيار" سوى استخدام سلاحه.