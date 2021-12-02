سياسة
2 دقيقة قراءة
شرطي أمريكي يقتل مُقعداً يشتبه بتورطه في سرقة متجر بعدما رفض تنفيذ أوامره
أطلق شرطي في مدينة توسون بولاية أريزونا الأمريكية، تسع رصاصات على رجل ستيني مُقعداً يشتبه بتورطه في سرقة متجر، بعدما رفض الامتثال لأوامره. من جانبه أعرب قائد الشرطة عن "قلقه البالغ" إزاء سلوك الشرطي، واعتبر استخدامه الفتاك للقوة انتهاك لقواعد الخدمة.
شرطي أمريكي يقتل مُقعداً يشتبه بتورطه في سرقة متجر بعدما رفض تنفيذ أوامره
أطلق الشرطي ريمنغتون 9 رصاصات على الرجل أصابته في ظهره وجنبه
2 ديسمبر 2021

قتل شرطي في توسون بولاية أريزونا الأمريكية ستينياً مُقعداً على كرسي ذي محرّك يشتبه بتورطه في سرقة متجر، بتسع رصاصات بعدما رفض الامتثال لأوامره.

وأشار قائد شرطة توسون الذي نشر تسجيلات فيديو للواقعة، إلى أنه باشر تدابير تسريح الشرطي راين ريمنغتون.

والشرطي لم يكن في الخدمة مساء الاثنين حين وقعت الأحداث، لكنّه كان في المتجر لحظة وقوع السرقة.

وأعرب قائد الشرطة كريس ماغنوس عن "قلقه البالغ" إزاء سلوك الشرطي، وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء إن "استخدامه الفتاك للقوة في هذه الواقعة هو انتهاك صريح لقواعد خدمتنا".

وأعلن ماغنوس أن النيابة العامة في المقاطعة فتحت تحقيقاً بالواقعة.

وكان موظف في متجر "وولمارت" قد أبلغ الشرطي ريمنغتون بأن شخصاً على كرسي نقّال سرق صندوق أدوات من المتجر. وقال الموظف إنه طلب من ريتشارد لي ريتشاردز (61 عاماً) إبراز إيصال الشراء، لكن الأخير أخرج، بحسب الموظف، سكيناً وهدده به قائلاً: "هذا هو إيصالك" قبل أن يتّجه نحو المخرج.

وأمر ريمنغتون ريتشاردز مراراً بالتوقف وبإلقاء السكين، لكنّ الأخير تجاهله وخرج من المتجر وعبر المرأب متّجها إلى متجر مقابل.

وبحسب ماغنوس، أمر ريمنغتون الذي آزره زميل له استُدعي إلى المكان ريتشاردز بعد دخول المتجر.

وأضاف قائد الشرطة: "عندما رفض ريتشارد التوقف، أطلق العنصر ريمنغتون تسع رصاصات أصابته في ظهره وجنبه".

وقال محامي الشرطي مايكل ستوري في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز إن موكّله حاول تهدئة الأمور لكن سلوك الضحية "لم يترك له أيّ خيار" سوى استخدام سلاحه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us