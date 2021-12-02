سياسة
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كويكب "يُحتمل أن يكون خطيراً" يقترب من الأرض.. تعرّف التفاصيل
يراقب علماء الفضاء بحذر كويكب يقولون إنه يُحتمل أن يكون خطيراً، حيث يمرّ الأسبوع المقبل قرب المدار، وتحديداً في 11 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وفقاً لدراسة نشرها موقع "سينس أليرت".
كويكب "يُحتمل أن يكون خطيراً" يقترب من الأرض.. تعرّف التفاصيل
وفق "ناسا" يدور أكثر من 27 ألف كويكب بمسارات مختلفة قرب كوكب الأرض / AFP
2 ديسمبر 2021

يراقب علماء الفضاء بحذر كويكب يُصنّف بأنه يُحتمل أن يكون خطيراً حيث يمر الأسبوع المقبل قرب المدار، وتحديدا في 11 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وفقا لدراسة نشرها موقع "سينس أليرت".

ورغم تصنيفه باحتمالية كونه خطيراً على الأرض نظراً لحجمه، يقول العلماء إن الكويكب سيمرّ قرب مدار الأرض "على بُعد مسافة آمنة" نسبياً، تبلغ 3.93 مليون كيلومتر، أي نحو 10 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، وفقاً للموقع.

وعادة ما تُتعقب الكويكبات ويُصنّف أي كويكب يمرّ في حدود 7.48 مليون كيلومتر من مدار الأرض، ويكون قطره أكبر من 140 متراً. ويعود سبب التعقّب إلى عدة أسباب منها "التأكد من أنها لن تنحرف عن مداراتها المعروفة إلى مسار أكثر خطورة على الأرض".

كما أوضح الموقع أنّ مدار الكويكب حول الشمس يبلغ 1.82 سنة، ويقترب من الأرض كل 10 سنوات تقريباً، على الرغم مِن أن مصطلح "قريب" لا يزال "مسافة آمنة"، من منظور الفضاء.

وستكون المسافة بين الكويكب وبين مدار الأرض الأسبوع المقبل "الأقرب منذ عقود”. وفيما ستكون زيارته القريبة المقبلة عام 2060، حيث سيتحرّك على مسافة 1.2 مليون كيلومتر تقريباً (أكثر من ثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر).

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انطلاق مركبة فضائية تُسمّى "دارت" بهدف الاصطدام عمداً بكويكب، في إطار مهمة اختبارية.

وضمن خطة لحماية الأرض تدرس "ناسا" تجربة الاصطدام هذه لمعرفة إن كان بإمكان المركبة الفضائية تغيير مسار الكويكب، وتجنيب اصطدامه بالأرض.

ووفق "ناسا" يدور أكثر من 27 ألف كويكب بمسارات مختلفة قرب كوكب الأرض، أما ما يدخل الغلاف الجوي منها فيتفكك دون إحداث أيّ ضرر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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