تقدّمت مصر، الخميس، بتعازيها إلى تركيا في ضحايا عواصف شهدتها منطقة مرمرة مؤخراً.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان عبر فيسبوك: "تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن العواصف التي أصابت منطقة مرمرة بتركيا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات، فضلاً عما خلّفته من خسائر مادية".

وأضافت: "تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي إلى تركيا إثر هذا المصاب الأليم، وتُعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

والثلاثاء، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تغريدة، أن العواصف أدت منذ الاثنين إلى مصرع 5 أشخاص، وإصابة 63 آخرين في إسطنبول.