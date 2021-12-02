سياسة
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مصر تعزّي تركيا في ضحايا عواصف ضربت إسطنبول وولايات أخرى مؤخراً
عزّت مصر تركيا في بيان نُشر على حساب وزراة خارجيتها بفيسبوك، في ضحايا العواصف التي أصابت منطقة مرمرة. ومنذ أيام ضربت عواصف مدن إسطنبول وبورصة وإزمير أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وجرح آخرين.
مصر تعزّي تركيا في ضحايا عواصف ضربت إسطنبول وولايات أخرى مؤخراً
مصر تعزّي تركيا في سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات جراء العواصف  / Others
2 ديسمبر 2021

تقدّمت مصر، الخميس، بتعازيها إلى تركيا في ضحايا عواصف شهدتها منطقة مرمرة مؤخراً.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان عبر فيسبوك: "تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن العواصف التي أصابت منطقة مرمرة بتركيا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات، فضلاً عما خلّفته من خسائر مادية".

وأضافت: "تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي إلى تركيا إثر هذا المصاب الأليم، وتُعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

والثلاثاء، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تغريدة، أن العواصف أدت منذ الاثنين إلى مصرع 5 أشخاص، وإصابة 63 آخرين في إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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