قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، إنّ شنّ هجوم على إيران "في مرحلة ما"، قد يكون الخيار الوحيد، لتعطيل برنامجها النووي.

وذكر غانتس في حديث خاص لصحيفة يديعوت أحرونوت، أنّ على إسرائيل الاستعداد لجميع الاحتمالات.

ورداً على سؤال وجّهته الصحيفة إن كان شراء إسرائيل أسلحة بقيمة 5 مليارات شيكل، واستعداده للسفر لواشنطن، مؤشراً على أن تل أبيب في طريقها إلى شنّ عملية عسكرية، قال غانتس: "يجب علينا إعداد أنفسنا لأيّ احتمال من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل".

وأضاف: "قد لا يكون لدينا ولدى العالم في مرحلة ما، خيار إلا العمل العسكري". وتابع: "أؤمن بأن الولايات المتحدة سوف تساندنا في ذلك".

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم إنفاق 5 مليارات شيكل (نحو 1.56 مليار دولار) لشراء أسلحة، استعداداً لشن هجوم عسكري على إيران، بهدف تعطيل برنامجها النووي.

وأضافت الصحيفة أن تل أبيب، ستشتري صواريخ اعتراضية لبطاريات منظومة الدفاع الجوي المعروفة باسم القبة الحديدية، إلى جانب ذخائر دقيقة ومتعددة لسلاح الجو الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن قيمة المبلغ المذكورة كُشِف عنها ضمن وثيقة رسمية مصنفة "سري للغاية" تحت عنوان " الدائرة الثالثة".

وتُعارض إسرائيل المحادثات الجارية بين القوى الكبرى وإيران في فيينا.

وانطلقت، الاثنين الماضي، جولة جديدة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية.

وأُجريت 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيَيْن، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

وتهدف المفاوضات التي عُقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، في مايو/أيار 2018.