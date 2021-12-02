سياسة
2 دقيقة قراءة
الصادرات التركية تُسجّل أعلى نسبة عائدات الشهر الماضي
وزير التجارة التركي محمد موش، يعلن تحقيق صادرات بلاده أعلى نسبة عائدات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مُسجّلة 21.5 مليار دولار. وبيّن أن هذا الرقم أعلى بكثير من قيمة الصادرات المُسجّلة في 2019، أي في العام السابق لتفشّي جائحة كورونا.
الصادرات التركية تُسجّل أعلى نسبة عائدات الشهر الماضي
الصادرات التركية تُسجّل أعلى نسبة عائدات الشهر الماضي / AA
2 ديسمبر 2021

قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن صادرات بلاده حققت أعلى نسبة عائدات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مُسجّلة 21.5 مليار دولار.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الخميس، أن الصادرات التركية حققت زيادة في نوفمبر/تشرين الثاني بمعدّل 33.4%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأردف أنّ الصادرات سجّلت أعلى نسبة عائدات شهرية بقيمة بلغت 21.5 مليار دولار.

وأوضح موش أنّ قيمة الصادرات على أساس سنوي بلغت 221 مليار دولار.

وتابع أن قيمة الصادرات بين يناير/كانون الثاني، ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، وصلت إلى 203.1 مليارات دولار.

وبيّن أن هذا الرقم أعلى بكثير من قيمة الصادرات المُسجّلة في 2019، أي في العام السابق لتفشي جائحة كورونا.

ولفت إلى أنّ واردات تركيا سجّلت زيادة 26.7% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2020، بقيمة 26.8 مليار دولار، في حين بلغت الزيادة منذ مطلع العام 22.9%، بقيمة بلغت 242.3 مليار دولار.

وأشار الوزير موش إلى تراجع عجز التجارة الخارجية بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني بمعدّل 13.6%، مُسجّلاً 39.2 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us