قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن صادرات بلاده حققت أعلى نسبة عائدات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مُسجّلة 21.5 مليار دولار.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الخميس، أن الصادرات التركية حققت زيادة في نوفمبر/تشرين الثاني بمعدّل 33.4%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأردف أنّ الصادرات سجّلت أعلى نسبة عائدات شهرية بقيمة بلغت 21.5 مليار دولار.

وأوضح موش أنّ قيمة الصادرات على أساس سنوي بلغت 221 مليار دولار.

وتابع أن قيمة الصادرات بين يناير/كانون الثاني، ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، وصلت إلى 203.1 مليارات دولار.

وبيّن أن هذا الرقم أعلى بكثير من قيمة الصادرات المُسجّلة في 2019، أي في العام السابق لتفشي جائحة كورونا.

ولفت إلى أنّ واردات تركيا سجّلت زيادة 26.7% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2020، بقيمة 26.8 مليار دولار، في حين بلغت الزيادة منذ مطلع العام 22.9%، بقيمة بلغت 242.3 مليار دولار.

وأشار الوزير موش إلى تراجع عجز التجارة الخارجية بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني بمعدّل 13.6%، مُسجّلاً 39.2 مليار دولار.