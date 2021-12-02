أعلنت الحكومة العراقية الخميس إجلاء دفعة جديدة من رعاياها المهاجرين غير النظاميين العالقين في بيلاروسيا، ليصل العدد الإجمالي في غضون أسبوعين إلى ألفين و303 أشخاص.

وقالت وزارة النقل في بيان، إنّ "الخطوط الجوية الوطنية أجْلت 427 مواطناً من العالقين على الحدود البيلاروسية-البولندية عبر رحلتها الاستثنائية الإنسانية السادسة الّتي نُفِّذَت الخميس".

وأضاف البيان أنّ "عدد الذين تمّ نقلهم بنجاح من خلال هذه الرحلات وصل إلى ألفين و303 أشخاص".

وأُجلِيَ هؤلاء في غضون أسبوعين مع تفاقم الأزمة الإنسانية لآلاف المهاجرين غير النظاميين على حدود بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

وتوزّع السلطات البيلاروسية والصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة بانتظام المساعدات الإنسانية على المهاجرين في المنطقة المغلقة على الحدود.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حاول آلاف طالبي اللجوء عبور الحدود دخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حالياً نحو 4 آلاف طالب لجوء على حدود البلدين، حسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتُّل، ردّاً على العقوبات الأوروبية التي فُرِضَت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.