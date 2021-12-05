غرد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك على حسابه الرسمي على موقع تويتر، بأن المصنع العملاق بدأ الإنتاج التجريبي استعداداً للعمل بكامل طاقته نهاية العام الجاري، وأوضح الوزير وارانك أن المصنع الأكبر في أوروبا سيصدّر 200 مليون دولار، وذلك وفقاً لتصريحه: "هل تعلم أن أكبر مصنع ورق في أوروبا ، الذي سيصدّر 200 مليون دولار ويعول 800 مواطن، تأسس في تركيا وبدأ الإنتاج التجريبي؟".

يأتي هذا المصنع في صدارة الخطوات الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة التركية في السنوات الأخيرة من أجل الحدّ من اعتمادها على الواردات القادمة من الخارج، التي تسبب عجزاً في الميزان التجاري التركي رغم وصول الصادرات إلى أكثر من 200 مليار دولار خلال العام الماضي، فضلاً عن خلق آلاف فرص العمل في البلاد.

الأكبر في أوروبا

في نهاية شهر سبتمبر/أيلول عام 2017، أعلن رئيس مجلس شركة كيباش القابضة التركية (Kipaş Holding) حنفي أوكسوز، بدء العمل لإنشاء ثاني مصانع مجموعتهم الخاصة بصناعة الورق في منطقة سوكه الصناعية الواقعة بولاية آيدن غربي تركيا، بعد المصنع الأول الذي دخل دورة الإنتاج عام 2014 في ولاية قهرمان مرعش.

وإنشاء مصنع كيبتاش العملاق على مساحة 330 ألف متر مربع، منها 100 ألف متر مربع مساحة مغلقة. وتتكون المنشأة من 4 مبانٍ رئيسية: آلة الورق، ومحطة الطاقة، ومحطة معالجة المياه الخام، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

وستُنتِج منشأة كيبتاش الجديدة لتدوير وصناعة الورق نحو 600 ألف طن من الورق المقوى لاستخدامها في صناعة التغليف. ومع استكمال الاستثمارات الإضافية، سيصل حجم الإنتاج إلى نحو 730 ألف طن من الورق المقوى.

وبشعار "نحمي طبيعتنا بإعادة التدوير"، أعلنت كيبتاش القابضة قرب تدشين أكبر مصنع لإعادة التدوير وصناعة الورق في تركيا وأوروبا، التي لا تهدف إلى سدّ احتياج تركيا من ورق التغليف والمساهمة في خفض العجز الميزان التجاري التركي وحسب، بل أيضاً زيادة الصادرات التركية بنحو 200 مليون دولار.

توطين صناعة الورق

أشار أوكسوز إلى أن إنشاء المصنع سيساهم في الحد من واردات تركيا للورق، وستُستخدم التكنولوجيا الحديثة في إعادة تدوير الورق، بالإضافة إلى إمكانية تصدير ما يقارب 200 مليون دولار سنوياً، والمساهمة في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة في الاقتصاد التركي، فضلاً عن توفير 800 فرصة عمل جديدة في المرحلة الأولى، ونحو 400 فرصة أخرى في المرحلة اللاحقة.

ويهدف المصنع إلى إنتاج قرابة 425 ألف طن من الورق من خلال إعادة تدوير 100% من نفايات الورق المعاد تدويره سنوياً، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على 6 آلاف هكتار من الغابات ويضيف قيمة إضافية إلى الاقتصاد التركي، فضلاً عن المساعدة على التحوُّل إلى الموادّ الخام القابلة لإعادة الاستخدام القادمة من مرافق التجميع الخاصة بهم ومن الموردين المحليين والأجانب.

وفي سياق متصل استؤنفت عملية الإنتاج في مصنع ورق "سيكا" (SEKA) بولاية باليكيسير منتصف عام 2019 بعد ضخّ استثمار جديد بقيمة 140 مليون دولار لتجديد المنشأة التي ظلّت مغلقة لأكثر من 19 عاماً، لتحقيق رغبة تركيا الرامية إلى زيادة إنتاج الورق المحلّيّ وتقليل اعتمادها على الواردات.

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كيبتاش القابضة

بلغت مساهمة كيبتاش في مشروع بناء وتشغيل أكبر مصانع أوروبا لإنتاج الورق من خلال إعادة التدوير في ولاية آيدن غربي تركيا ما يقرب من 40% من إجمالي الاستثمار البالغة قيمته أكثر من نصف مليار دولار، فيما مُوّل 80% من الأسهم من موارد مالية خارجية، والـ20% المتبقية من مؤسسات مالية تركية.

تُعتبر مجموعة كيبتاش القابضة التي تأسست في كهرمان مرعش عام 1984 إحدى أكبر المجموعات الصناعية في عموم تركيا، إذ يبلغ حجم إيراداتها السنوية أكثر من مليار دولار، فيما تصل صادراتها السنوية إلى نحو 200 مليون دولار، ولدى الشركة أكثر من 11 ألف موظف.

وإلى جانب استثماراتها في صناعة الورق وإعادة تدويره، لدى كيبتاش استثمارات كبيرة في مجالات متعددة في 6 قطاعات رئيسية، لعل أبرزها الزراعة وتربية الحيوانات على نطاق واسع، بالإضافة إلى مساهماتها الكبيرة في صناعة الأسمنت والبيع بالتجزئة ومجالات الطاقة والتعليم بجانب النقل والطيران.