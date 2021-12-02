سياسة
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سطو مسلح على 5 مراكز اقتراع ليبية وخطف موظف غداة تسليم بطاقات الناخبين
تعرّضت 5 مراكز اقتراع لعملية سطو مسلّح، واختُطف موظف من مركز انتخابي في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك وفق بيان رئيس غرفة العمليات الرئيسية بمفوضية الانتخابات الليبية سعيد القصبي، غداة آخر أيام تسليم بطاقات الناخبين في البلاد.
سطو مسلح على 5 مراكز اقتراع ليبية وخطف موظف غداة تسليم بطاقات الناخبين
مفوضية الانتخابات الليبية تعلن تَعرُّض 5 مراكز اقتراع لعملية سطو مسلّح، واختطاف موظف من مركز انتخابي في العاصمة طرابلس / AA
2 ديسمبر 2021

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية الخميس، تَعرُّض 5 مراكز اقتراع لعملية سطو مسلَّح، واختطاف موظف من مركز انتخابي في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان رئيس غرفة العمليات الرئيسية بمفوضية الانتخابات الليبية سعيد القصبي، غداة آخر أيام تسليم بطاقات الناخبين في البلاد.

وأفاد البيان بـ"تعرّض 5 مراكز انتخابية لعمليات سطو مسلح، بينها 4 مراكز تابعة للإدارة الانتخابية العزيزية (غرب)، ومركز تابع للإدارة الانتخابية بطرابلس".

وأوضح أنّه "تمّ اختطاف موظف من المركز التابع للإدارة الانتخابية بطرابلس، والاستيلاء على عدد من بطاقات الناخبين".

وأضاف أنّ "مجموعات مسلَّحة يرتدي عناصرها زياً مدنياً قاموا باقتحام مراكز الاقتراع، وإتلاف والاستيلاء على بطاقات الناخبين التي بلغ عددها 2381".

والأربعاء انتهت المدة المحدّدة لتسليم بطاقات الناخبين، التي تسمح لحاملها بالمشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته مفوضية الانتخابات.

يأتي ذلك في ظلّ تنامي المخاوف المحلية والدولية بشأن إتمام إجراء الانتخابات الليبية، المقرّرة في 24 ديسمبر/كانون الأوّل الجاري.

وبجانب معاناة ليبيا من انفلات أمني، تتواصل خلافات حول قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلَّح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المُعتَرف بها دولياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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