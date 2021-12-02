سياسة
3 دقيقة قراءة
مركز فلسطيني يطالب بوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ذوي الإعاقة
عشية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر/كانون الأوّل من كل عام، دعا مركز حقوقي فلسطيني المنظمات الدولية والإنسانية إلى إلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها بحق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مركز فلسطيني يطالب بوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ذوي الإعاقة
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوكّد معاناة ذوي الإعاقة الفلسطينيين نقصاً شديداً في خدمات التأهيل والرعاية الاجتماعية / AA
2 ديسمبر 2021

دعا مركز حقوقي فلسطيني، الخميس، المنظمات الدولية والإنسانية إلى إلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها بحقّ الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، عشية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1992، ويصادف 3 ديسمبر/كانون الأوّل من كل عام.

وطالب المركز المنظمات الدولية والإنسانية بـ"إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي احترام الاتفاقيات والتوقّف الفوري عن الانتهاكات كافة الممارَسة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطينيين ومؤسساتهم".

وقال: "قوات الاحتلال قتلت هذا العام 4 أفراد من ذوي الإعاقة، منهم 3 خلال العدوان الحربي على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، فيما قُتل مواطن آخر من تلك الفئة على حاجز قلنديا شمال شرقيّ مدينة القدس المحتلة".

ونوّه المركز بأنّ "الحصار الإسرائيلي غير القانوني أدّى إلى استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، وهو ما انعكس سلباً على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم".

ولفت إلى أنّ "ذوي الإعاقة باتوا يعانون نقصاً شديداً في خدمات التأهيل والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية".

وشدّد المركز على ضرورة "وفاء دولة فلسطين بالاستحقاقات المترتبة على انضمامها إلى اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من حيث العمل على مواءمة التشريعات، وإزالة فجوات التمييز بين الفئات المختلفة، وتصحيح السياسات والإجراءات القائمة".

ودعا السلطة الفلسطينية "إلى تطبيق قانون حقوق ذوي الإعاقة والانتظام الدوري في تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم".

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017، يبلغ عدد ذوي الإعاقة في فلسطين نحو 93 ألفاً، ويشكّلون نسبة 2.1% من مجمل السكان موزَّعين بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، حسب المركز.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليونَي فلسطيني، أوضاعاً اقتصادية ومعيشية مُتردِّية للغاية، جرَّاء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عام 2007.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us