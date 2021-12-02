سياسة
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شاهد | بعد رصد مسلح.. طوق أمني وإغلاق مبنى بمقرّ الأمم المتحدة في نيويورك
قال متحدث باسم الأمم المتحدة إنه جرى إغلاق مبنى في مجمع المنظمة الدولية في مانهاتن حيث تتعامل شرطة مدينة نيويورك مع حادثة خارج المبنى، بعد تقارير إعلامية عن وجود مسلَّح.
شاهد | بعد رصد مسلح.. طوق أمني وإغلاق مبنى بمقرّ الأمم المتحدة في نيويورك
أُغلقَت الجادة المحاذية لمقرّ الأمم المتحدة أمام حركة المرور / Reuters
2 ديسمبر 2021

فُرض طوق أمني حول مقر الأمم المتحدة في نيويورك الخميس، بعد رصد وجود رجل مسلَّح أمام بوابة المبنى الخارجية، حسبما أفاد مسؤولون في المنظمة الدولية.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ "مقرّ الأمم المتحدة أُغلقَ، والشرطة تتحرك"، في حين قال مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه إنّ "رجلاً مسلحاً ببندقية يهدّد بقتل نفسه" أمام أحد مداخل المبنى.

وأُغلقَت الجادة المحاذية لمقرّ الأمم المتحدة أمام حركة المرور، وفي فيديو متداوَل من المنطقة كان الرجل الذي تَسبَّب في إغلاق المبنى يقف أمام البوابة على مسافة قريبة عناصر من الشرطة خلف شاحنة.

ولم يتسبب إغلاق المقر في أي اضطرابات للنشاطات داخل المبنى، إذ واصل مجلس الأمن اجتماعاً خُصّص للعراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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