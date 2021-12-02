سياسة
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"وقح وغير قانوني".. تركيا ترفض بشدّة بيان "مجلس الشعب السوري" المزعوم
أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها التامّ للبيان الصادر عما يُسمَّى "مجلس الشعب السوري"، الّذي يستهدف وحدة أراضي تركيا، ووصفته بأنّه "وقح وغير قانوني"، وذلك حسب بيان لمتحدّث الخارجية التركية تانجو بيلغيتش.
"وقح وغير قانوني".. تركيا ترفض بشدّة بيان "مجلس الشعب السوري" المزعوم
 الخارجية التركية: نرفض بشدة البيان الوقح وغير القانوني الصادر عن "مجلس الشعب السوري" المزعوم / AA
2 ديسمبر 2021

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها التامّ للبيان الصادر عما يسمى "مجلس الشعب السوري" الّذي يستهدف وحدة أراضي تركيا، ووصفته بأنّه "وقح وغير قانوني".

وقال متحدّث الوزارة تانجو بيلغيتش في بيان الخميس: "نرفض بشدة البيان الوقح وغير القانوني الصادر عن مجلس الشعب، الذي لا يمثّل الشعب السوري بأيّ شكل، ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، والّذي يستهدف وحدة أراضي بلادنا".

وأضاف: "مثل هذه التصريحات مظهر آخر من مظاهر الوهم الّذي يعيشه النظام، المستمرّ في اضطهاد شعبه منذ سنوات، والمسؤول عن مقتل مئات آلاف الأبرياء وتشريد الملايين من ديارهم".

وختم بالقول: "كما كانت في الماضي، تمتلك تركيا العزيمة والتصميم في الوقت الحالي وفي المستقبل للانتقام من الأطماع الدنيئة الّتي تستهدف وحدة أراضيها والردّ على أنواع التهديدات كافةً الّتي تهدّد مصالحها الوطنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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