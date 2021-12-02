سياسة
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استطلاع جديد يعرّي واقع العنصرية في ألمانيا.. تعرَّف التفاصيل
خلص استطلاع رأي جديد في ألمانيا إلى أن إلى الأشخاص من أصول إفريقية يعانون "بوضوح من مظاهر وتأثيرات التمييز والعنصرية ضد السود في ألمانيا".. تعرَّف التفاصيل.
استطلاع جديد يعرّي واقع العنصرية في ألمانيا.. تعرَّف التفاصيل
وجد المسؤولون عن الاستطلاع أن العنصرية ضد السود تعمل من خلال ثلاثة أشكال، هي التحرش بالغريب، وإضفاء الطابع الجنسي على السود، والتجريم / Reuters
2 ديسمبر 2021

كشف استطلاع رأي جديد عن الميول العنصرية في المجتمع الألماني والتجارب الصعبة للأشخاص ذوي البشرة السوداء الذين لا يزالون يتعرضون للتمييز في ألمانيا، حسب ما نقلته شبكة DW الألمانية.

وتبيّن أن أكثر من 42 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عبر الإنترنت يعايشون العنصرية في ألمانيا، ويشعر كثير منهم بالحرمان والتعرض للعنصرية من مؤسسات الدولة وفي الحياة اليومية أيضاً، حسب المصدر ذاته.

ووجد المسؤولون عن الاستطلاع أن العنصرية ضد السود تعمل من خلال ثلاثة أشكال، هي التحرش بالغريب، وإضفاء الطابع الجنسي على السود، والتجريم.

كما يعتقد أكثر من 67 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنه "يحكم عليهم بصورة أسوأ من زملائهم في المدرسة أو الجامعة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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