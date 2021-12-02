كشف استطلاع رأي جديد عن الميول العنصرية في المجتمع الألماني والتجارب الصعبة للأشخاص ذوي البشرة السوداء الذين لا يزالون يتعرضون للتمييز في ألمانيا، حسب ما نقلته شبكة DW الألمانية.

وتبيّن أن أكثر من 42 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عبر الإنترنت يعايشون العنصرية في ألمانيا، ويشعر كثير منهم بالحرمان والتعرض للعنصرية من مؤسسات الدولة وفي الحياة اليومية أيضاً، حسب المصدر ذاته.

ووجد المسؤولون عن الاستطلاع أن العنصرية ضد السود تعمل من خلال ثلاثة أشكال، هي التحرش بالغريب، وإضفاء الطابع الجنسي على السود، والتجريم.

كما يعتقد أكثر من 67 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنه "يحكم عليهم بصورة أسوأ من زملائهم في المدرسة أو الجامعة".