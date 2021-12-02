سياسة
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شركة أوروبية كبرى تشتري حصة في "خط أنابيب غاز السلام" المصري-الإسرائيلي
مقابل نحو 50 مليون دولار، استحوذت مجموعة "سنام"، أكبر مجموعة لخطوط أنابيب الغاز في أوروبا، على حصة 25% في شركة غاز شرق البحر المتوسط​ "EMG"، الّتي تمتلك "خط أنابيب السلام" بين إسرائيل ومصر.
شركة أوروبية كبرى تشتري حصة في "خط أنابيب غاز السلام" المصري-الإسرائيلي
مجموعة "سنام" تعلن استحواذتها على حصة 25% في شركة غاز شرق البحر المتوسط​ مالكة "خط أنابيب السلام" بين إسرائيل ومصر
2 ديسمبر 2021

قالت مجموعة "سنام"، أكبر مجموعة لخطوط أنابيب الغاز في أوروبا، الخميس، إنّها أكملت الاستحواذ على حصة 25 بالمئة في شركة غاز شرق البحر المتوسط​ "EMG" الّتي تمتلك خط أنابيب بين إسرائيل ومصر، لتدخل منطقة يرتفع فيها الطلب على الغاز.

ويُعتَبر خط أنابيب غاز العريش-عسقلان البالغ طوله 90 كيلومتراً، جزءاً مما يسمّى خط أنابيب غاز السلام، وهو أحد مصادر إمدادات الطاقة الرئيسية لمصر، ويربط محطة عسقلان الإسرائيلية بمحطة استقبال العريش المصرية.

وقالت "سنام" إنّها دفعت نحو 50 مليون دولار مقابل الحصة الّتي استحوذت عليها من شركة الطاقة التايلاندية "PTT".

وتمتلك شركتا "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"شيفرون" الأمريكية حصصاً في شركة "IMID" أكبر مساهم في "EMG".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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