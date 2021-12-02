قالت مجموعة "سنام"، أكبر مجموعة لخطوط أنابيب الغاز في أوروبا، الخميس، إنّها أكملت الاستحواذ على حصة 25 بالمئة في شركة غاز شرق البحر المتوسط​ "EMG" الّتي تمتلك خط أنابيب بين إسرائيل ومصر، لتدخل منطقة يرتفع فيها الطلب على الغاز.

ويُعتَبر خط أنابيب غاز العريش-عسقلان البالغ طوله 90 كيلومتراً، جزءاً مما يسمّى خط أنابيب غاز السلام، وهو أحد مصادر إمدادات الطاقة الرئيسية لمصر، ويربط محطة عسقلان الإسرائيلية بمحطة استقبال العريش المصرية.

وقالت "سنام" إنّها دفعت نحو 50 مليون دولار مقابل الحصة الّتي استحوذت عليها من شركة الطاقة التايلاندية "PTT".

وتمتلك شركتا "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"شيفرون" الأمريكية حصصاً في شركة "IMID" أكبر مساهم في "EMG".