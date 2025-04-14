والتقى الرئيس التركي 14 رئيس دولة وحكومة وزعيم إدارة ذاتية، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، الذي نظم من 11 إلى 13 أبريل/نيسان الجاري، تحت عنوان "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".

مستقبل سوريا

وخلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في اليوم الأول من المنتدى، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا ترحب بعدم منح الفرصة لأولئك الذين يسعون لإعادة الفوضى إلى سوريا.

وأعرب أردوغان عن اعتقاده أن السنوات المقبلة ستشهد استقراراً ورفاهية وسلاماً في سوريا، ولفت إلى أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإحياء التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، مع إمكانية تقييم الخطوات في المجالات الأخرى.

التعاون مع ليبيا

وأكد الرئيس أردوغان خلال استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن تركيا تولي أهمية كبيرة لسلام وأمن ليبيا، وأنها ستواصل تطوير التعاون معها في المجالات كافة.

وشدد على أن تركيا وليبيا ستحافظان على الاتصال الوثيق لحماية مصالحهما المشتركة في شرق البحر المتوسط.

مكافحة الإرهاب

وخلال لقائه رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، شدد الرئيس أردوغان على أهمية إتمام عملية تشكيل الحكومة في شمال العراق بأقرب وقت، وذلك من أجل استقرار المنطقة.

كما شدد على أهمية التضامن بين تركيا والإقليم العراقي في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأكد أردوغان كذلك رغبة تركيا في استفادة الإقليم بأقصى حد من مشروع "طريق التنمية".

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طريق بري وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وقف الإبادة في غزة

وبعد استقباله بارزاني، التقى الرئيس أردوغان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكد الرئيس أردوغان خلال اللقاء عمل تركيا لتطوير علاقاتها مع قطر في جميع المجالات "ضمن إطار الأخوة"، كما أشاد الرئيس التركي بالدور القطري فيما يخص الوساطة في التوترات الإقليمية.

وشدد على أن الجهود مستمرة لإعادة استئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1613 فلسطينياً وأصابت 4233 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع الاثنين.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

تطورات السودان

وفي اليوم الثاني من المنتدى، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

وخلال لقائه مع البرهان، أعرب أردوغان عن سعادته بتطور التعاون بين تركيا والسودان يوماً بعد يوم.

وأضاف أن تركيا ستقدم الدعم لإعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع في السودان بعد انتهاء النزاعات فيه، وشدد أردوغان على أن الحفاظ على وحدة أراضي السودان وسيادته أمر مهم لتركيا.

حل الدولتين للقضية الفلسطينية

وفي أعقاب لقائه البرهان، بحث أردوغان مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية.

وأكد خلال اللقاء أهمية حل الدولتين كمخرج وحيد للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وشدد أردوغان على مواصلة تركيا بذل الجهود كافة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ومن أجل تحقيق سلام دائم.

وجدد رفض أنقرة تهجير فلسطينيي غزة من أرضهم، ووقوفها إلى جانبهم عبر تقديم المساعدات الإنسانية.

المصالحة الوطنية في الصومال

وأشار الرئيس أردوغان، الذي التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في آخر لقاءاته بالمنتدى، إلى أنهم يعملون على تطوير العلاقات بين تركيا والصومال وأنهم سيواصلون اتخاذ خطوات لزيادة التعاون بين البلدين.

وشدد على أنه يولي أهمية لتحقيق المصالحة الوطنية في الصومال من خلال الوحدة والتكاتف والتضامن، وأن تركيا ستواصل دعمها لذلك.

وحظي منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة بمشاركة أكثر من 6 آلاف شخص من 155 بلداً بينهم 21 رئيس دولة وحكومة و64 وزيراً، وفق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد في ختام المنتدى.

وحملت النسخة الرابعة من المنتدى شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم"، وأقيمت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية، في مركز مؤتمرات بمنطقة "بيليك" التابعة لولاية أنطاليا جنوب تركيا.