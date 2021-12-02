سياسة
3 دقيقة قراءة
"كلنا أبو تريكة".. دعم جماهيري واسع لـ"أمير القلوب" رغم هجوم الإعلام الغربي
غرّد آلاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم "#كلنا_أبو_تريكة" دعماً له عقب تعرُّضه لحملة هجوم واسعة من الصحافة الغربية تنديداً بما اعتبرته "خطاب كراهية"، وذلك إثر انتقاد اللاعب المصري دعم المثليين ووصفه ذلك بـ"الظاهرة الخطيرة والفجّة".
"كلنا أبو تريكة".. دعم جماهيري واسع لـ"أمير القلوب" رغم هجوم الإعلام الغربي
طالب المغرّدون تحت وسم "#كلنا_أبو_تريكة" بحرية تعبير اللاعب المصري عن خلفيته الفكرية والثقافية ما دام لم يُقدِم على إيذاء أحد / Twitter
2 ديسمبر 2021

يتعرّض لاعب النادي الأهلي الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة ومحلل BeIN Sports القطرية لحملة واسعة ضد ما اعتبرته "خطاب كراهية يساهم في التحريض على الفئات المهمشة"، وذلك إثر وصفهنهج الدوري الإنجليزي الممتاز بإعلان "جولتين لدعم المثليين"، بأنّه "ظاهرة خطيرة وفجّة".

ووصلت انتقادات الإعلام الغربي إلى المطالبة باستبعاده من صفوف فريق محلّلي "BeIN Sports"، فيما دافع البعض عن المثلية وتصدّوا لحديث أبو تريكة موضّحين أنّ "المثلية الجنسية ابتدأت مع البشرية، ولكن الحديث العلني عنها هو ما يجعل البعض يرى أنها ظاهرة".

وكرد فعل من جماهيره، غرّد آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم "#كلنا_أبو_تريكة" و"we_support_abotreka" (نحن ندعم أبو تريكة)، رداً على الهجوم الإعلامي الذي تعرّض له أبو تريكة على الصعيد الغربي.

وطالب المغرّدون بـ"حرية تعبير أبو تريكة عن خلفيته الفكرية والثقافية ما دام لم يُقدِم على إيذاء أحد"، فيما اعتبر آخرون أن الحملة التي أطلقها الإعلام الغربي "مبالغ فيها"، واتهم بعضهم الإعلام الغربي بـ"التناقض" و"التظاهر بالتحضّر فيما يحجرون على الرأي المخالف لهم".

واعتبر محمد الصغير، داعية مصري، أن موقف أبو تريكة "مشرّف من رمز رياضي كبير"، فيما علّق بدر الحجرف بأنّه "تُرفَع له القبّعة".

ورأى محمد إلهامي، باحث مصري، أنّ أبو تريكة "يحافظ على نفسه كصاحب رسالة وقضية، لا مجرّد لاعب كرة".

فيما أطلق نشطاء حقوقيون انتقادات لحديث أبو تريكة، باعتباره "تحريضاً ويمسّ الحريات".

واعتبر حسام بهجت، حقوقي مصري، أنّ "دعوة أبو تريكة للعمل ضد المثليين تنال من أشخاص ومجموعات تعيش تحت التهديد وتعرّضهم لخطر أكبر"، و"تحمل منطقاً تحريضياً ضد الأقليات".

ونقلت ديانا مقلد، صحفية وناشطة حقوقية مصرية، ما ذكره الموقع الإلكتروني "درج" المهتم بقضايا حقوقية مثل الأقليات من أنّ "أبو تريكة تحوّل من أسطورة تعاني الاضطهاد إلى داعية كراهية وتحريض".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us