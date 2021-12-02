سياسة
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أردوغان: حققنا صادرات بـ221 مليار دولار خلال عام
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ صادرات بلاده بلغت 221 مليار دولار على أساس سنوي، فيما سجّلت تركيا أعلى عائدات شهرية في تاريخها من الصادرات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت بواقع 21 ملياراً و468 مليون دولار.
أردوغان: حققنا صادرات بـ221 مليار دولار خلال عام
أردوغان: سنعمل بجد أكبر وننتج أكثر ونحقّق مزيداً من النمو / Reuters
2 ديسمبر 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أنّ صادرات بلاده بلغت 221 مليار دولار على أساس سنوي (خلال عام).

ونشر أردوغان بيانات التجارة الخارجية عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، وأظهرت ارتفاع الصادرات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بواقع 33.44 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال الرئيس التركي: "وصلت صادراتنا إلى 221 مليار دولار على أساس سنوي، سنعمل بجد أكبر وننتج أكثر ونحقّق مزيداً من النمو".

وحسب المنشور، سجّلت تركيا أعلى عائدات شهرية من الصادرات في تاريخها خلال نوفمبر/تشرين الثاني بواقع 21 ملياراً و468 مليون دولار.

وبلغت الصادرات خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري نحو 203 مليارات و141 مليون دولار.

وتصدّرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا بنحو مليار و751 مليون دولار، تبعتها بريطانيا بمليار و478 مليون دولار، ثمّ الولايات المتحدة بمليار و365 مليون دولار.

وسجّلت التجارة بالليرة التركية ارتفاعاً بنسبة 53.07 بالمئة، فيما أُجريَ التبادل التجاري بالليرة التركية مع 188 دولة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع حجم التجارة الخارجية بواقع 29.63 بالمئة، لتصل إلى 48 ملياراً و263 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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