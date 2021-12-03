شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة تجنب إسرائيل اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب تقوض جهود حل الدولتين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حسب بيان صادر عن نيد برايس متحدث وزارة الخارجية الأمريكية الخميس.

وذكر البيان أن "الوزير بلينكين ورئيس الوزراء بينيت جددا تأكيد الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وناقشا قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك المفاوضات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني في إيران وفيينا".

وتابع البيان: "هذا إلى جانب تناولهما التحديات العالمية التي يفرضها فيروس كورونا".

وأضاف: "وشدد الوزير بقوة على ضرورة توقف إسرائيل والسلطة الفلسطينية عن أية خطوات أحادية الجانب بما في ذلك التمادي في الأنشطة الاستيطانية التي تزيد من التوترات وتقوض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين الذي يجري التفاوض عليه".