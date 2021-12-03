سياسة
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اليمن.. مقتل قائد عسكري رفيع بالجيش الحكومي إثر معارك مع الحوثيين
قتل قائد عسكري رفيع في الجيش اليمني الخميس إثر معارك مع الحوثيين بمحافظة مأرب وسط البلاد.
اليمن.. مقتل قائد عسكري رفيع بالجيش الحكومي إثر معارك مع الحوثيين
كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها
3 ديسمبر 2021

قتل قائد عسكري رفيع في الجيش اليمني الخميس إثر معارك مع الحوثيين بمحافظة مأرب وسط البلاد.

ونعى محافظ محافظة صعدة (شمال) في الحكومة اليمنية هادي طرشان عبر فيسبوك "قائد لواء المجد في حرس الحدود العميد هلال حسن الخالدي".

وقال طرشان: "إن الخالدي ارتقى شهيداً على تراب مأرب الصمود والتاريخ والحضارة بعد حياة كفاح ونضال ضد مليشيا الإرهاب والإجرام الحوثية"، من دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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