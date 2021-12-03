رفعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا هذا العام من 9.2% إلى 10.5%.

جاء ذلك حسب بيان صادر الخميس عن الوكالة الدولية استعرضت خلاله تقييمات بخصوص الاقتصاد التركي.

وذكر البيان أنه في عام 2020 الذي شهد بدء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بتركيا وتأثرت البلاد جرّاء ذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8%.

وأضاف: "ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 10.5% عام 2021"، بدلًا من 9.2% كانت الوكالة نفسها أعلنت عنها في سبتمبر/أيلول الماضي.

كما رفعت الوكالة توقعها لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2022 المقبل من 3.5% إلى 3.6%.

وتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن يبلغ نمو اقتصاد البلاد 10% في الحد الأدنى، خلال العام الحالي.

وقال الرئيس أردوغان: "نتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري 10% في الحد الأدنى".

وأضاف: "لن نسمح لأحد أن يجعل النمو الاقتصادي غير مستقر وسنخرج من هذه الدوامة".