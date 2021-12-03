سياسة
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جنرال أمريكي كبير: نشاط روسيا العسكري قرب أوكرانيا يثير الكثير من القلق
قال مسؤول عسكري أمريكي كبير في وقت متأخر الخميس إن الولايات المتحدة تتبع مؤشرات وتحذيرات حول نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا كافية لإثارة "كثير من القلق"، وإن الخطاب الروسي حدته تتزايد فيما يبدو.
جنرال أمريكي كبير: نشاط روسيا العسكري قرب أوكرانيا يثير الكثير من القلق
أوكرانيا تقول إن روسيا حشدت أكثر من 90 ألف جندي بالقرب من حدودهما المشتركة / AA
3 ديسمبر 2021

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير في وقت متأخر الخميس إن الولايات المتحدة تتبع مؤشرات وتحذيرات حول نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا كافية لإثارة "كثير من القلق"، وإن الخطاب الروسي حدته تتزايد فيما يبدو.

ورفض الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة التكهن بطبيعة الخيارات التي قد تدرسها واشنطن في حالة حدوث غزو روسي. لكن ميلي في بعض من أكثر تصريحاته استفاضة عن الأزمة شدد على أهمية سيادة أوكرانيا بالنسبة إلى واشنطن وحلف شمال الأطلسي.

وقال ميلي خلال رحلة جوية من سول إلى واشنطن: "تتعرض مصالح أمنية وطنية مهمة للولايات المتحدة والدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي للخطر هنا إذا اتخذ الروس خطوة صريحة بعمل عسكري عدواني في دولة مستقلة منذ 1991".

تقول أوكرانيا إن روسيا حشدت أكثر من 90 ألف جندي بالقرب من حدودهما المشتركة. لكن موسكو نفت الأحاديث عن أنها تستعد لشن هجوم على جارتها الجنوبية، ودافعت عن حقها في نشر قوات على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسباً.

ورفض ميلي الإقرار علناً بتقديراته لعدد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن مخاوفه تتجاوز الأعداد الأولية للقوات الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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