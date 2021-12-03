يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منطقة الخليج العربي الغني بالطاقة يوم الجمعة، على أمل إبرام عقد أسلحة كبير بعد كارثة صفقة الغواصات الأسترالية هذا الخريف وتعزيز دور فرنسا في المنطقة.

تأتي الزيارة التي تستغرق يومين إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية قبل شهر من تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وقبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، فمن المتوقع أن يسعى ماكرون لولاية ثانية.

العودة من الخليج بعقد لبيع طائرات مقاتلة فرنسية للإماراتيين، وهي صفقة ناقشتها باريس وأبو ظبي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ستعزز صناعة الدفاع الفرنسية بعد انهيار عقد بقيمة 66 مليار دولار لأستراليا لشراء 12 غواصة فرنسية.

الاستقبال الحافل المتوقع لماكرون من القيادات السياسية الخليجية ذات الوزن الثقيل سيقدم فرنسا باعتبارها قوة بارزة في الاتحاد الأوروبي في الخليج والشرق الأوسط منذ خروج بريطانيا من التكتل.

قالت سيلفيا كولومبو الخبيرة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والخليج بمعهد الشؤون الدولية في روما: ”ماكرون يبرز بين قادة الاتحاد الأوروبي برغبته في أن يكون في دائرة الضوء، لقيادة السياسة الخارجية ودفع الأمور إلى الأمام”.

لكن كولومبو قال إن ماكرون يسعى في المقام الأول لتحقيق المصالح التجارية الفرنسية. ”لديه فكرة واضحة للغاية أنه يجب أن يذهب حيث يريده مجتمع الأعمال أن يذهب، حيث يمكن لفرنسا أن تحقق مكاسب اقتصادية.”

اهتمام ماكرون الشديد بإقامة علاقات شخصية مع قادة مثل محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، ونظيره في المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود، يجعله ضيفاً موضع ترحيب.

يقدر الزعيمان الخليجيان درجة من البراغماتية عند مناقشة الديمقراطية وحقوق الإنسان -القضايا التي عرضت بلديهما لانتقادات شديدة من قبل الجماعات الحقوقية والمشرعين الأوروبيين- أثناء السعي وراء فرص الأعمال.