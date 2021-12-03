سياسة
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وسط المباحثات.. واشنطن تطالب إسرائيل بعدم تنفيذ "عمليات سرية" ضد طهران
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقول إن واشنطن طلبت من تل أبيب "عدم مفاجأتها بتنفيذ عمليات سرية ضد إيران"، خلال المفاوضات الجارية. والاثنين الماضي انطلقت جولة جديدة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا بعد توقف استمر 5 أشهر.
وسط المباحثات.. واشنطن تطالب إسرائيل بعدم تنفيذ "عمليات سرية" ضد طهران
رئيس الوزراء الإسرائيلي قال خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي إن إيران تقدم على ابتزاز نووي / AP
3 ديسمبر 2021

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الجمعة أن واشنطن طلبت من تل أبيب "عدم مفاجأتها بتنفيذ عمليات سرية ضد إيران"، خلال المفاوضات الجارية في فيينا.

وقالت الصحيفة: "أرسلت الإدارة الأمريكية رسائل رفيعة المستوى إلى المسؤولين الأمنيين في إسرائيل بمعارضتها إقدام جهاز (المخابرات الخارجية) الموساد على عمليات سرية أثناء التفاوض مع الإيرانيين حول القضية النووية حتى لا يجري تخريب فرص النجاح".

وأشارت إلى أن رئيس "الموساد" دافيد برنياع ووزير الدفاع بيني غانتس سيزوران واشنطن الأسبوع المقبل بهدف التنسيق مع الجانب الأمريكي في الملف الإيراني.

وكان بارنياع تعهد بأن إيران "لن تملك سلاحاً نووياً، لا في القريب العاجل ولا في المدى البعيد".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عنه قوله: "هذا هو تعهد الموساد الذي سيبذل مع أجهزة الأمن الأخرى كل جهد مستطاع لإحباط هذا التهديد وإبعاده عن دولة إسرائيل".

وأضاف بارنياع خلال مراسم منح شهادات تقدير لمستخدمين متفوقين في الموساد: "من الواضح للجميع ألا حاجة لأحد إلى اليورانيوم المخصب لدرجة 60% ولا حاجة لأحد إلى آلاف أجهزة الطرد المركزي إلا إذا كان ينوي تصنيع سلاح نووي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس: "إن إيران تقدم على (ابتزاز نووي) باعتباره أحد تكتيكات إجراء المفاوضات، وإن الرد المناسب على ذلك ينبغي أن يكون وقف المفاوضات فوراً واتخاذ خطوات صارمة من قبل الدول العظمى".

والاثنين الماضي انطلقت جولة جديدة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في العاصمة النمساوية فيينا بعد توقف استمر 5 أشهر.

وأجريت 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى في فيينا بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

وتهدف المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران لدفعها إلى التزام تعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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