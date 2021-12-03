حققت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية رقماً قياسياً العام الحالي.

وبفضل نجاحها على الأرض فإن الإقبال على المنتجات الدفاعية والجوية التركية يزداد في العالم، إذ يسهم أداؤها المتفوق في العمليات داخل تركيا وخارجها بزيادة الاهتمام بها وبالتالي زيادة صادراتها.

وحسب بيانات مجلس المصدِّرين الأتراك فإن صادرات القطاع سجلت عام 2018 مليارين و35 مليوناً و956 ألف دولار، وارتفعت عام 2019 بنسبة 34.6% وحققت مليارين و740 مليوناً و988 ألف دولار.

وسجلت صادرات القطاع العام الماضي انخفاضاً بنسبة 16.8% جراء تأثيرات انتشار كورونا، وحققت مليارين و278 مليوناً و27 ألف دولار.

ووصلت الصناعات الدفاعية والجوية إلى رقم قياسي جديد في التصدير قبل نهاية 2021، على الرغم من أن تأثير الوباء لم يمر بالكامل بعد وأن أولويات الدول تتركز على مجالات مختلفة، وبخاصة الصحة.

ووصل حجم الصادرات في 11 شهراً العام الحالي إلى مليارين و793 مليوناً و974 ألف دولار محققة زيادة بنسبة 39.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل رقماً قياسياً لصادرات المنتجات الدفاعية والجوية.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر استيراداً للمنتجات الدفاعية والجوية التركية خلال تلك الفترة، بمليار و32 مليوناً و615 ألف دولار، تلتها أذربيجان بـ192 مليوناً و126 ألف دولار، ثم قطر بـ180 مليوناً و544 ألف دولار بعد شرائها عربات مدرعة ومنصات بحرية وأنظمة أسلحة.