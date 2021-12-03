سياسة
2 دقيقة قراءة
وفق تقارير المخابرات.. وزير دفاع أوكرانيا يحذّر من هجوم روسي محتمل في يناير
حذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أمام البرلمان الجمعة، من هجوم روسي كبير محتمَل في يناير/كانون الثاني المقبل، وقال إنه وفقاً لتقارير المخابرات فإن موسكو حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وفق تقارير المخابرات.. وزير دفاع أوكرانيا يحذّر من هجوم روسي محتمل في يناير
ريزنيكوف قال إن أوكرانيا لن تقدم على أي تصرف استفزازي لكنها مستعدة للردّ إذا شنّت روسيا هجوماً / Reuters
3 ديسمبر 2021

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمام البرلمان الجمعة، مستشهداً بتقارير للمخابرات، إن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وربما تستعدّ لهجوم عسكري واسع النطاق في نهاية يناير/كانون الثاني.

وقال ريزنيكوف إن أوكرانيا لن تُقدِم على أي تصرف استفزازي، لكنها مستعدة للردّ إذا شنّت روسيا هجوماً.

وحذّرَت أوكرانيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي من تحركات القوات الروسية بالقرب من حدودها هذا العام، الأمر الذي أثار المخاوف من تحول صراع محتدم في شرق أوكرانيا إلى حرب مفتوحة.

وقال ريزنيكوف: "مخابراتنا تحلّل التصورات كافةً بما فيها الأسوأ. تشير إلى أن احتمال تصعيد واسع النطاق من جانب روسيا قائم. الوقت الأكثر ترجيحاً... سيكون بحلول نهاية يناير/كانون الثاني".

وحثت أوكرانيا حلفاءها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع على إعداد حزمة عقوبات قاسية لردع روسيا ومنعها من شنّ هجوم.

وتتهم موسكو بدورها أوكرانيا والولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار، وتشير إلى أن كييف ربما تستعد لتنفيذ هجوم في شرق أوكرانيا، وهو ما تنفيه كييف بقوة.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس موسكو من "تكلفة باهظة" ستدفعها في حال حدوث تصعيد، وحثّ نظيره الروسي على إيجاد مخرج دبلوماسي من هذه الأزمة.

وأضاف أن الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين سيتحدثان قريباً على الأرجح.

وقال الكرملين الجمعة إنه يرتّب اتصالاً مرئياً بينهما، بعد يوم من مباحثات وزيرَي خارجية البلدين بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال ريزنيكوف: "التصعيد تصوُّر محتمَل، لكنه ليس حتمياً، ومهمتنا هي منعه. يتعين أن نجعل ثمن التصعيد غير محتمَل للمعتدي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us