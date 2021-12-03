سياسة
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بيونتيك تسعى لتعديل اللقاح لمواجهة أوميكرون.. ومنظمة الصحة: لم نرصد وفاة به
أفادت منظمة الصحة العالمية بعدم تلقّيها معلومات عن أي حالة وفاة حتّى الآن جرّاء أوميكرون، مطالبة بأن لا يُذعَر الناس بسببه. من جهته قال رئيس شركة "بيونتيك" أوغور شاهين، إنّ لدى شركته القدرة على تعديل لقاح بشكل أسرع نسبياً لمواجهة المتحوّر الجديد.
بيونتيك تسعى لتعديل اللقاح لمواجهة أوميكرون.. ومنظمة الصحة: لم نرصد وفاة به
ذكر أوغور شاهين أنّه إذا كانت إلى لقاح جديد ضد "أوميكرون" حاجة، فقد يكون اللقاح المُعدَّل جاهزاً العام المقبل / AFP
3 ديسمبر 2021

أفادت منظمة الصحة العالمية الجمعة، بعدم تلقّيها معلومات عن أي حالة وفاة حتّى الآن بسبب "أوميكرون".

جاء ذلك في رد كريستيان ليندماير، المتحدّث باسم المنظمة، على سؤال مراسل وكالة الأناضول، بمؤتمر صحفي عقده بمدينة جنيف السويسرية.

وأوضح ليندماير أنّ المنظمة تواصل دراستها لمعرفة ما إذا كان المتحوّر الجديد مُعدياً ويسبب مرضاً خطيراً.

وأكد أنّ منظمة الصحة العالمية لم تتلقَّ معلومات تفيد بحدوث وفيات نتيجة الإصابة بالمتحوّر أوميكرون.

وأشار إلى الحاجة إلى الوقت لمعرفة فاعلية اللقاحات الحالية ضد المتحوّر الجديد.

وفي سياق متصل أعلن رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية البروفيسور أوغور شاهين، أنّ الشركة يمكنها تعديل اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمواجهة متحوّر أوميكرون.

وقال شاهين خلال مؤتمر "رويترز نكست" الذي نظّمته وكالة رويترز الجمعة، إنّ المتحور الجديد يمكن أن ينتقل إلى الأشخاص المُطعَّمين أيضاً.

وتَوقَّع شاهين، وهو عالم ألماني من أصول تركية، أنّ الأشخاص المصابين المُتلقّين للقاح ستكون لديهم حماية ضد الأعراض الشديدة للمرض.

وأشار إلى أنّ المتحوّر الجديد ظهر أسرع من المتوقَّع، ولدى "بيونتيك" القدرة على تعديل لقاحها أسرع نسبياً لمواجهته.

وذكر أنّه إذا كانت إلى لقاح جديد ضد أوميكرون حاجة، فقد يكون اللقاح المُعدَّل جاهزاً العام المقبل.

وأكّد شاهين أنّ ظهور السلالات الجديدة لكورونا يزيد احتمالية التطعيم سنوياً مثل الإنفلونزا الموسمية.

من جهتها قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، إنّ السلالة الجديدة أوميكرون المتحوّرة من فيروس كورونا شديدة العدوى، لكنّ يجب أن لا يشعر الناس بالذعر بسببها.

وقالت سواميناثان خلال مقابلة في مؤتمر "رويترز نكست" الجمعة، إنّ التعامل الصحيح هو التأهّب والحذر لا الذعر في مواجهة المتحوّر الجديد.

وأضافت: "إلى أي مدى يتعين أن نقلق؟ نحن في حاجة إلى التأهّب والحذر لا الذعر، لأنّنا في وضع مختلف عمّا كنّا عليه قبل عام".

وقالت إنّ ظهور المتحوّر الجديد أمر غير مرحَّب به، لكنّها أضافت أنّ العالم مستعد على نحو أفضل لإنتاج لقاحات منذ بداية الجائحة.

وقالت: "علينا أن ننتظر، ولنأمل أن يكون أقل وطأة (...)، لكن من السابق لأوانه التوصُّل إلى نتيجة بشأن المتحوّر ككل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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