سياسة
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فيينا.. الغرب يبلغ إيران أن مقترحاتها "غير جادة" والمفاوضات تُستأنف الاثنين
ذكرت وسائل إعلام ومصادر دبلوماسية أن جولة المفاوضات النووية في فيينا توقفت الجمعة، على أن تُستأنف الاثنين "على الأرجح" لإعطاء الغرب فرصة تقييم للمقترحات التي قدمتها إيران، فيما أشار مصدر آخر إبلاغ المفاوضين الغربيين طهران بأن مقترحاتها "غير جادة".
فيينا.. الغرب يبلغ إيران أن مقترحاتها "غير جادة" والمفاوضات تُستأنف الاثنين
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري قال إنه قدم اقتراحين لمحاولة إنقاذ الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني / Reuters
3 ديسمبر 2021

ذكرت وسائل إعلام رسمية ومصادر دبلوماسية أن المفاوضات النووية الإيرانية التي استؤنفت في وقت سابق هذا الأسبوع ستتوقف الجمعة ليتاح للدول الأوروبية تقييم المقترحات التي قدمتها طهران.

وقالت مصادر دبلوماسية ووسائل إعلام رسمية إيرانية إن المفاوضات ستُستأنف الاثنين "على الأرجح".

وأشارت وكالة إسنا الإيرانية للأنباء إلى أن المفاوضات تُستأنف "على الأرجح" الاثنين، لكن الخبراء سيبقون في فيينا لمواصلة عملهم.

وكشف موقع "أكسيوس" الإخباري الجمعة، أن المفاوضين الغربيين باللجنة المشتركة للاتفاق النووي أبلغوا نظراءهم الإيرانيين بأن مقترح الأخيرين الذي يشمل رفع العقوبات والمسائل النووية "غير جادّ".

ونقل الموقع الأمريكي عن دبلوماسي مطّلع على المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، قوله إن مفاوضي فرنسا وألمانيا وبريطانيا أعلموا إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة، أن المسودتين اللتين قدمتهما هذا الأسبوع كانتا "متشددتين" و"غير مقبولتين".

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري الخميس، إنه قدّم اقتراحين لمحاولة إنقاذ الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في إطار المحادثات التي استؤنفت الاثنين في فيينا بعد انقطاع دام خمسة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إنه "بعد تسليم نص الاقتراح الإيراني لمجموعة بي 4+1 (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والاتحاد الأوروبي، سيُعقد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة".

وأضافت أن "هذا الاجتماع طلب من الجانب الأوروبي قبل أن يعود ممثلوه إلى عواصمهم لمراجعة النص الذي اقترحته إيران".

وقال باقري إن الاقتراح الإيراني الأول "يلخّص وجهات نظر الجمهورية الإسلامية بشأن رفع العقوبات والثاني يتعلق بأنشطة إيران النووية".

وأضاف: "الآن على الجانب الآخر فحص هذه الوثائق والاستعداد للتفاوض مع إيران على أساس النصوص المقدمة".

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل، وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "عملية التفاوض بأنها جيدة، لكنها عموماً بطيئة"، حسب موقع الخارجية الإيرانية.

وقال عبد اللهيان: "نعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق جيد، لكن ذلك يستدعي تغييراً في مقاربة بعض الأطراف الذين عليهم التخلي عن تصريحاتهم ذات الطابع التهديدي واختيار وثائق تركز على التعاون والاحترام المتبادل والنتائج".

ونقل موقع الدبلوماسية الإيرانية عن بوريل دعوته جميع الأطراف إلى "إظهار ليونة في مواصلة المحادثات". كذلك "حضّ (المفاوض الأوروبي إنريكي) مورا على العمل البناء والنشط مع كبير المفاوضين الإيرانيين وجميع الوفود للتوصل إلى اتفاق".

واستأنفت إيران والقوى العظمى الاثنين مفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق المبرم في 2015 حول النووي الإيراني الذي أتاح رفع عديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن الاتفاق بدأ ينهار عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منه وأعاد فرض عقوبات على إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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