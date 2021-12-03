سياسة
3 دقيقة قراءة
بأوج التوتر بينهما حول أوكرانيا.. الكرملين: جارٍ ترتيب قمة بين بوتين وبايدن
أعلن الكرملين أنّ روسيا والولايات المتحدة بصدد تنظيم اجتماع عبر الفيديو بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، لمناقشة "الوضع غير المُرضِي في العلاقات الثنائية". يأتي ذلك في ذروة التوتّر بين البلدين حول أوكرانيا.
بأوج التوتر بينهما حول أوكرانيا.. الكرملين: جارٍ ترتيب قمة بين بوتين وبايدن
أحدث لقاءات الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين في مدينة جنيف السويسرية، 16 يونيو/حزيران 2021 / AP
3 ديسمبر 2021

أعلن الكرملين الجمعة، أنّ روسيا والولايات المتحدة تعملان على تنظيم اجتماع عبر الفيديو بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، لكن موسكو تنتظر الموافقة النهائية من واشنطن.

يأتي ذلك في ذروة التوتّر بين البلدين حول أوكرانيا الّتي تتّهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزوها.

وقال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين رداً على سؤال عن شكل اللقاء: "العمل جارٍ، سيكون مؤتمراً عبر الفيديو".

وأوضح مستشار الكرملين يوري أوشاكوف، إن موعد الاجتماع حُدّد من حيث المبدأ.

وقال لصحفيين: "نحن على وشك الاتّفاق على الساعة الّتي تلائم الجميع"، لافتاً إلى أنّ اللقاء سيُعقَد "بعد زيارة الهند" المقرَّر أن يُجرِيها بوتين الاثنين.

وأورد المصدر ذاته أنّ الرئيسين سيناقشان خلال الاجتماع عبر الفيديو "الوضع غير المرضي في العلاقات الثنائية".

وأضاف أوشاكوف أنّ "أفغانستان وإيران وليبيا والأزمة الأوكرانية والحوار حول الاستقرار الاستراتيجي" ستكون أيضاً على جدول الأعمال.

وتابع بأنّ روسيا تأمل أيضاً مناقشة اقتراحاتها حول "الضمانات القانونية لعدم توسُّع حلف شمال الأطلسي نحو شرق" أوروبا، على الحدود الروسية، بناءً على مطالبة بوتين.

وأوضح أوشاكوف: "للوضع المتوتّر، الحاجة ملحّة الآن إلى تزويدنا بالضمانات المناسبة. ببساطة لا يمكن أن يستمرّ الوضع على هذا النحو".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف صرّح الخميس، بأنّ "الاتّصال" بين الرئيسين الروسي والأمريكي يمكن أن يُعقَد "خلال الأيام المقبلة"، بلا أيّ تفاصيل.

وجاء تصريح ريابكوف تزامناً مع اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال بيسكوف الجمعة، إنّ هذا الاجتماع "كان فرصة جيدة للطرفين لشرح موقف كل منهما بطريقة واضحة ومفهومة"، مُشيراً إلى أنّ "المواقف متباينة في عدة مواضيع".

وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف الناتو وأوكرانيا، موسكو بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، وتقول كييف إنّها تخشى أن روسيا تعتزم شنّ هجوم.

وتنفي موسكو وجود خطط لغزو أوكرانيا، وتتّهم كييف بتعزيز قواتها لمهاجمة الأراضي الّتي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.

وتضغط روسيا لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة منذ أسابيع، وقد طرحت فكرة السعي للحصول على ضمانات أمنية مُلزِمة قانوناً من الغرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us