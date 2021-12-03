وصف وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، افتراءات برلمان النظام السوري التي تستهدف وحدة الأراضي التركية، بأنها "متهورة ولا فرق بينها وبين هذيان شخص في غيبوبة".

جاء ذلك في حديثه من ولاية هطاي الحدودية مع سوريا مع قادة الوحدات العسكرية التركية المنتشرة على الحدود وفي شمال سوريا عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، خلال جولة تفقدية لقادة الجيش.

وشدّد أقار على جاهزية واستعداد قوات بلاده في شمال العراق وسوريا للتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وأكد احترام تركيا حدود جيرانها كافة، مؤكداً أن الجهود التي يبذلها الجيش هي حماية الحدود والحفاظ على أمن الشعب التركي.

وقال أقار: "نسمع تصريحات متهورة ولا معنى لها بحقّ ولاية هطاي، إنها متهورة، لا فرق بينها وبين هذيان شخص (غارق) في غيبوبة".

وأضاف: "لا أطماع لدينا في أراضي أحد، ولكن القارئ للتاريخ (يمكنه أن) يشاهد ما حلّ بمن كان يطمع في أرضنا".

وأجرى قادة الجيش التركي يتقدمهم وزير الدفاع التركي الجمعة، زيارة تفقدية للقوات التركية المنتشرة على الحدود السورية.

وحسب مراسل الأناضول، رافق أقار في جولته التفقدية رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى أوسور، والجوية حسن كوتشوك يوز، والبحرية عدنان أوزبال.

تأتي الزيارة بعد افتراءات برلمان النظام السوري في بيان، التي تستهدف وحدة الأراضي التركية.