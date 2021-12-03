اعتقلت الشرطة الهولندية الجمعة، عشرات من أنصار تنظيم PKK الإرهابي، في أثناء محاولتهم اقتحام مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي.

وقالت الشرطة في بيان إن عدداً من مؤيدي التنظيم الإرهابي عملوا على اقتحام مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ساعات الظهيرة اليوم (الاثنين).

ورفع المشاركون رايات التنظيم الإرهابي، وأطلقوا هتافات داعمة لزعيمه عبد الله أوجلان.

وأضاف البيان أن أنصار التنظيم طالبوا بالتحرك ضدّ تركيا، وحاولوا اقتحام مبنى المنظمة، إلا أن الشرطة الهولندية تدخلت لوقفهم.

وأردف بأن الشرطة اعتقلت نحو 50 من أنصار التنظيم.