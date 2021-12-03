سياسة
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ريال مدريد وبرشلونة يقدّمان خطة استثمار بديلة لـ"لا ليغا".. ما القصة؟
قدّمت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو مسودة بديلة لخطة الاستثمار المستقبلية للدوري الإسباني، واصفين مسودة خطة "لا ليغا" بأنّها "مدمّرة لكرة القدم الإسبانية، بالإضافة إلى وجود مخالفات خطيرة".
ريال مدريد وبرشلونة يقدّمان خطة استثمار بديلة لـ"لا ليغا".. ما القصة؟
أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو تقول إنّ خطتها البديلة من شأنها أن توفّر للأندية أكثر من 12 مليار يورو / AA
3 ديسمبر 2021

قدّمت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو مسوَّدة بديلة لخطة الاستثمار المستقبلية للدوري الإسباني، حسبما أعلنت الأندية الثلاثة الجمعة.

وكانت الأندية الثلاثة رفضت في أغسطس/آب المشاركة في خطّة الاستثمار المقترحة للدوري مع شركة الأسهم الخاصة "CVC"، الّتي قالت رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) إنّها تعتزم ضخّ 2.7 مليار يورو (3.2 مليار دولار) في كرة القدم الإسبانية.

وكرّر المنتقدون موقفهم في رسالة بعثوا بها إلى زملائهم أعضاء الدوري، ووصفوا مسوَّدة الخطة بأنّها "مدمّرة لكرة القدم الإسبانية، بالإضافة إلى وجود مخالفات خطيرة".

وعوضاً عن ذلك قالت الأندية الثلاثة إنّها رتّبت خطة استثمار بديلة للحصول على "نفس رأس المال المُقدَّم من CVC بتكاليف أفضل بلا حدود".

وتقول الأندية الثلاثة إنّ خطتها من شأنها أن توفّر للأندية أكثر من 12 مليار يورو (13.5 مليار دولار).

ولم تحدّد الرسالة، الّتي نشرتها الأندية الثلاثة، مصدر الاستثمار المقترَح، إلّا أنّ رابطة "لا ليغا" أكّدت ما ورد في تقارير إعلامية من أنّ المسودّة البديلة اقترحت خطة مموّلة من بنوك "جيه بي مورغان" و"بنك أوف أميركا" و"HSBC".

غير أنّ الرابطة شكّكت في مشاركة البنوك وكذلك في الأرقام الّتي تحدّثت عنها الأندية الثلاثة، وقالت "لا نعرف كيف يمكن (للأندية الثلاثة) طرح مثل هذه المبادرة الرديئة".

وصوّت 38 من أصل 42 نادياً في القسمين الأول والثاني من الدوري الإسباني لصالح الاتّفاق مع "CVC".

جدير بالإشارة أنّ ناديَي ريال مدريد وبرشلونة كانا من داعمي فكرة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليغ"، وهو بديل لدوري أبطال أوروبا، الّتي انتقدها "لا ليغا" ومسابقات محلّيّة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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