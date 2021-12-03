سياسة
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مفكّر ووزير مغربي سابق: محاولات التطبيع مع إسرائيل "استعمار جديد"
في مداخلة له خلال ندوة بعنوان "المغرب إلى أين؟"، قال بنسالم حميش وزير الثقافة المغربي الأسبق، إنّ "محاولات التطبيع الّتي تجري مع إسرائيل، هي بمثابة استعمار جديد للمغرب، يحدث بطريقة أخرى".
مفكّر ووزير مغربي سابق: محاولات التطبيع مع إسرائيل "استعمار جديد"
المفكّر وزير الثقافة المغربي الأسبق بنسالم حميش  - صورة أرشيفية / Twitter
3 ديسمبر 2021

اعتبر مفكر مغربي أنّ ما وصفه بمحاولات التطبيع الّتي تجري مع إسرائيل بمثابة استعمار جديد لبلاده.

جاء ذلك وفق المفكّر بنسالم حميش، في ندوة سياسية تحت عنوان "المغرب إلى أين؟" نظّمتها مؤسسة عابد الجابري (غير حكومية) بالرباط الخميس.

وقال حميش، وهو وزير ثقافة سابق: "محاولات التطبيع الّتي تجري مع إسرائيل هي بمثابة استعمار جديد للمغرب، يحدث بطريقة أخرى".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأوّل 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، الّتي توقّفت عام 2000.

ودعا حميش "اليهود المغاربة إلى إعلان تنصُّلهم من إسرائيل، ومن سياسات حزبَي العمل والليكود الإسرائيليين، والإقرار بأنّها (إسرائيل) كيان صهيوني مغتصب للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "على الجالية اليهودية بالمغرب أن تجدّد بيعتها للعاهل المغربي الملك محمد السادس، لتؤكّد تجذّر مغربيتها".

من جهته قال محمد الساسي القيادي في حزب "فيدرالية اليسار" (معارض): "للأسف المغرب ارتمى في أحضان إسرائيل، إنّنا نتألّم في صمت على ما يقع".

ووصف الساسي، في الندوة ذاتها، تطبيع المغرب مع إسرائيل بـ"الحماقة"، مضيفاً: "للأسف تم اختيار أسوأ توقيت لارتكاب هذه الحماقة".

وزاد: "المغاربة ضدّ التطبيع مع إسرائيل، ولو لم يخرجوا إلى الشوارع، وإن خرجوا هذه المرّة فقد لا يعودون إلى بيوتهم".

وتساءل الساسي: "ما المصالح المشتركة للمغرب مع إسرائيل؟ هل هي محاربة الإرهاب؟ بينما الكيان الصهيوني نفسه يمارس إرهاب الدولة".

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، المغرب لمدة يومين، زيارة هي الأولى من نوعها، إذ لم يسبق لأحد من أسلافه في هذا المنصب أن زار الرباط.

وجرى خلالها إعلان توقيع اتفاقيتين بين البلدين في مجالات عسكرية، وسط انتقادات للزيارة من جهات عدّة بالبلاد، بخاصة عبر المواقع الاجتماعية.

كما أُعيدَ افتتاح مكتب الاتّصال المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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