قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، إنه يعمل على إعداد مجموعة من المبادرات "تصعّب للغاية" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ نشاط عسكري محتمَل ضدّ أوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض أنه على اتصال دائم بحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والمسؤولين الأوكرانيين من خلال وزير خارجيته أنتوني بلينكن، والمستشار الأمني ​​جيك سوليفان.

وأوضح بايدن أنه "يعمل على إعداد أكثر مجموعة مبادرات شمولية وذات مغزى تصعِّب جداً على الرئيس بوتين المضي قدماً في ما يشعر الناس بالقلق من أنه قد يفعله"، في إشارة إلى نية روسيا غزو أوكرانيا.

وجاءت تصريحات بايدن عقب إعلان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، خلال مشاركته في اليوم الثاني للاجتماع 28 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنعقد بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أن "حدة الأزمة بين بلاده وروسيا لم تنخفض، بل هي مستمرة بنفس الوتيرة".

وتقول واشنطن وكييف إن موسكو عزّزت قواتها قرب حدود أوكرانيا وتتهمان روسيا بالتخطيط لغزو.

وينفي الكرملين هذه المزاعم، وأعلن الجمعة أن مكالمة عن طريق الفيديو ستُجرَى الأسبوع المقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، إن روسيا تخطط لشنّ هجوم على بلاده أوائل 2022، مشيراً إلى أن موسكو حشدت أكثر من 92 ألف جندي حول حدود أوكرانيا.