انتقدت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية الجمعة، نظام ردع المهاجرين عن الوصول إلى شواطئ أوروبا، معتبرةً أنّه فشل في معالجة جذور المشكلة ولم يخدم حتّى الآن سوى مصالح دول الاتحاد الأوروبي.

تصريحات الوزيرة هي أحدث انتقاد لسياسات الاتحاد الأوروبي الذي يموّل قوات مثل خفر السواحل الليبي لاعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم إلى الشاطئ واحتجازهم.

وتحدّثت وزيرة الخارجية خلال مكالمة مصوَّرة في مؤتمر حوارات البحر المتوسّط، الّذي استضافته الحكومة الإيطالية في جلسة تحت عنوان "التعامل مع الهجرة".

وقالت: "فضلاً، لا تدفعوا بالمشكلة إلينا، ولا توجّهوا أصابعكم إلى ليبيا، ولا تصوّرونا على أنّنا دولة تُسيء معاملة المهاجرين ولا تحترمهم".

وأضافت: "لقد سئمنا الخروج عن الموضوع (...) وكل هذه الحلول السطحية. حان الوقت لإيضاح المشكلة ومواجهتها بدلاً من الاستمرار في تكرارها مراراً".

وقدّم الاتحاد الأوروبي، الّذي تَعرَّض لانتقادات شديدة بسبب دعمه الجهود الداخلية الليبية لوقف عبور المهاجرين من قبل، الدعم لخفر السواحل في البلد الذي يعترض بانتظامٍ السفنَ الّتي تُقِلّ المهاجرين.

بعد ذلك يُوضَع كثير من المهاجرين في مراكز احتجاز، أحياناً إلى أجل غير مسمّى وسط ظروف مروِّعة، أو يُحتَجزون للحصول على فدية، حسب ما ذكره مهاجرون نجوا من هذه التجارب.