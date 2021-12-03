قال مسؤولون إن رجلاً إيطالياً كان في حاجة إلى شهادة تلقّي اللقاح المضادّ لفيروس كورونا، فدخل إلى الوحدة الصحية بـ"ذراع مزيفة".

وفي تفاصيل القصة، وضع الرجل الخمسيني طبقة من السيليكون على ذراعه على أمل أنها لن تُكتشف عندما يتلقّى التطعيم، لكن الممرضة المسؤولة لم تُخدع وأبلغت الشرطة التي تحقق مع الرجل حالياً.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أنه بعد اكتشاف أمر الرجل حاول أن يقنع الممرضة بأن تتغاضى عن الأمر.

وقال ألبرت شيريو، المسؤول الحكومي في منطقة بيدمونت، إن "القضية تقترب من السخافة، لولا حقيقة أننا نتحدث عن لفتة بالغة الخطورة".

وأضاف: "هذه الحيلة لم تكن مقبولة في ظلّ التضحية التي دفعها مجتمعنا بأكمله في أثناء الوباء، من حيث الأرواح والتكلفة الاجتماعية والاقتصادية".

وألمحت صحيفة "لا ريبوبليكا" إلى أن الحادثة قد لا تكون الوحيدة، مشيرة إلى رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي ربما كتبها الرجل.

ونشرت الصحيفة تغريدة من موقع تويتر لسترة من السيليكون بها ذراعان ورقبة مزيفة كانت معروضة للبيع على أمازون بـ488 يورو.

وكتب صاحب التغريدة: "إذا ارتديت هذه، هل سيلاحظ أحد؟ قد أضع تحت السيليكون ملابس إضافية لأتجنّب وصول الحقنة إلى ذراعي الحقيقية".

جدير بالذكر أن وسائل إعلام روسية قالت في أغسطس/آب الماضي إن بعض الروس لجأ إلى تركيب يد صناعية لتفادي الحصول على لقاح مضادّ لفيروس كورونا، في خطوة مكشوفة تثير السخرية.

وتأتي الحادثة في إيطاليا قبل تشديد الحكومة الإجراءات بشأن من لم يُلقَّح.

ومنذ أغسطس/آب، يتعين على كل إيطالي أن يُظهِر "بطاقة المرور الخضراء" التي تثبت تلقي اللقاح، أو نتيجة تحليل PCR سلبية، أو ما يفيد بالتعافي من فيروس كورونا، لدخول محطات القطار ودور السينما والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية والمسابح.