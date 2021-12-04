سياسة
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مسؤول إيراني: الأطراف الأوروبية رفضت مقترحاتنا بشأن الاتفاق النووي
نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي بكيري يقول إن مقترحات الحلول الخاصة بأنشطة بلاده النووية وبرفع العقوبات عنها التي قدمتها طهران خلال المحادثات النووية في فيينا لم تقبلها الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي.
مسؤول إيراني: الأطراف الأوروبية رفضت مقترحاتنا بشأن الاتفاق النووي
مقترحات إيران الخاصة بالأنشطة النووية وبرفع العقوبات عنها لم تقبلها الأطراف الأوروبية  / DPA
4 ديسمبر 2021

قال نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي بكيري إن مقترحات الحلول التي قدمتها طهران خلال المحادثات النووية في فيينا لم تقبلها الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بكيري للتلفزيون الحكومي في بلاده الجمعة.

وقدم المسؤول الإيراني في حديثه معلومات عن المفاوضات الجارية بشأن التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الموقَّع بين بلاده والقوى الكبرى عام 2015، والمعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من ذلك الاتفاق من طرف واحد في مايو/أيار 2018.

وقال بكيري في تصريحاته إن مقترحاتهم الخاصة بأنشطة بلاده النووية، وبرفع العقوبات عنها لم تقبلها الأطراف الأوروبية في الاتفاق.

وأضاف قائلاً في سياق متصل: "الأطراف الأوروبية غير راضية بالفعل عن مقترحاتنا، لكن النقطة المهمة هي أن هذه المقترحات تقوم على المبادئ المشتركة بين الجانبين".

وتابع: "ذكروا أن مقترحاتنا لا تتوافق مع وجهات نظرهم الخاصة. وقد أبلغتهم أن هذا أمر طبيعي وأننا نقول ما نقول وفقاً لمصالحنا وسياساتنا وليس وفق الأشياء التي تتماشى مع آرائهم".

وأشار كبير المفاوضين الإيرانيين إلى أنه "يمكن للجانب الأوروبي أيضاً تقديم مقترحاته الخاصة بشرط أن تكون قائمة على مبادئ مشتركة".

واستطرد قائلاً: "أي اقتراح لا يقوم على أرضية مشتركة ليس اقتراحاً للتفاوض والاتفاق، ولكنه اقتراح للحوار غير محسوم النتيجة".

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني جرى استئناف المحادثات التي نوقش خلالها التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني وعودة الولايات المتحدة إليه، وذلك بعد انقطاع دام نحو 5 أشهر.

المحادثات انطلقت برئاسة إنريكي مورا نائب الأمين العام والمدير السياسي لدائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في العاصمة النمساوية فيينا.

وجاءت بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيران، وجرى تعليقها حتى الأسبوع المقبل بسبب عدم قدرة الطرفين على التوصل إلى اتفاق.

كما شاركت الولايات المتحدة التي ترفض إيران لقاءها بشكل مباشر في الاجتماعات.

وكانت الأطراف الأوروبية قالت في وقت سابق إن الوفد الإيراني أجرى تغييرات واسعة على مسودة الاتفاقية التي جرى الاتفاق عليها في المحادثات السابقة، متهمة طهران بتبني "موقف متشدد" في المحادثات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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