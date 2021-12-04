سياسة
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بلينكن: النزاع في إثيوبيا يهدد بنسفها
حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري من أن النزاع المستمر في إثيوبيا قد يؤدي إلى "نسف" البلاد.
بلينكن: النزاع في إثيوبيا يهدد بنسفها
أشار بلينكن إلى أن التوترات العرقية المتزايدة في إثيوبيا تهدد "بنسف البلاد" / AA
4 ديسمبر 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال تصريح له أمام منتدى "رويترز نيكست" الافتراضي إلى أن الولايات المتحدة تستطيع فرض عقوبات على كل المسؤولين عن تأجيج النزاع في إثيوبيا.

وأضاف قائلاً: "استخدمنا بعضها ضد إريتريا التي لعبت دوراً سلبياً للغاية في هذه الدراما للأسف. وهذه الأدوات لا تزال بحوزتنا لنستخدمها ضد آخرين".

وأشار بلينكن إلى أن التوترات العرقية المتزايدة في إثيوبيا تهدد "بنسف البلاد".

وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" منذ يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وذلك بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، رداً على هجوم استهدف قاعدة للجيش. ثم عاد القتال ليشتد مجدداً بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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