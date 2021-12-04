قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيجري "نقاشاً طويلاً" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وإنه لن يقبل "خطوطاً حمراء" من جانب روسيا.

وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين لدى مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد: "نحن على دراية بتحركات روسيا منذ فترة طويلة، وأتوقع أننا سنجري نقاشاً طويلاً مع بوتين".

وقال: "أنا لا أقبل خطوطاً حمراء من أحد".

وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلك نقلاً عن تقارير للمخابرات تشير إلى أن موسكو ربما تستعد لهجوم عسكري واسع النطاق في نهاية يناير/كانون الثاني.

والثلاثاء حذر بوتين من أن نشر حلف الناتو قواته وأسلحته في أوكرانيا يمثل "خطاً أحمر" لروسيا وسيؤدي إلى "رد قوي".