سياسة
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"لا أقبل خطوطاً حمراء".. بايدن يقول إنه سيناقش مع بوتين الأزمة مع أوكرانيا
الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إنه سيجري "نقاشاً طويلاً" مع نظيره الروسي بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. كما أكد بايدن أنه لن يقبل "خطوطاً حمراء" من جانب روسيا. وكانت السلطات الأوكرانية أكدت أن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من حدودها.
"لا أقبل خطوطاً حمراء".. بايدن يقول إنه سيناقش مع بوتين الأزمة مع أوكرانيا
بايدن قال في تصريحات للصحفيين إن إدارته على دراية بتحركات روسيا منذ فترة طويلة / AP
4 ديسمبر 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيجري "نقاشاً طويلاً" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وإنه لن يقبل "خطوطاً حمراء" من جانب روسيا.

وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين لدى مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد: "نحن على دراية بتحركات روسيا منذ فترة طويلة، وأتوقع أننا سنجري نقاشاً طويلاً مع بوتين".

وقال: "أنا لا أقبل خطوطاً حمراء من أحد".

وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلك نقلاً عن تقارير للمخابرات تشير إلى أن موسكو ربما تستعد لهجوم عسكري واسع النطاق في نهاية يناير/كانون الثاني.

والثلاثاء حذر بوتين من أن نشر حلف الناتو قواته وأسلحته في أوكرانيا يمثل "خطاً أحمر" لروسيا وسيؤدي إلى "رد قوي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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