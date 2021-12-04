سياسة
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حديقة حيوان بلجيكية تقول إن فرسَي نهر مصابان بكورونا
عزلت حديقة حيوان بلجيكية اثنين من أفراس النهر الموجودين تحت رعايتها، بعد أن ثبتت إصابتهما بكورونا. وتعتبر المرة الأولى على الإطلاق التي تصاب فيها مثل هذه الحيوانات بهذا المرض.
حديقة حيوان بلجيكية تقول إن فرسَي نهر مصابان بكورونا
إصابة فرسَي النهر تعتبر أول تفشٍّ مسجل بين هذه السلالات في جميع أنحاء العالم / AP
4 ديسمبر 2021

أعلن المختبر البيطري الوطني البلجيكي يوم الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري أن فرسَى نهر بحديقة حيوان أنتويرب أصيبا بكورونا، ولا يزال من غير الواضح كيف أصيبا بالمرض.

وأشار تقرير المختبر إلى أن الفرسين بصحة جيدة على الرغم من ظهور بعض الأعراض عليهما مثل سيلان الأنف.

وقال فرنسيس فيركامن الطبيب البيطري بحديقة حيوان أنتويرب إن "إصابة فرسَي النهر تعتبر أول تفشٍّ مسجل بين هذه السلالات في جميع أنحاء العالم".

وقد أجري اختبار العام الماضي على جميع حيوانات حديقة الحيوان للكشف عن وجود إصابات، ولم ترصد حينها أي إصابة.

ولفت فيركامن إلى أنه عادة ما تكون أنوف أفراس النهر مبللة، إلا أنه قرر اختبار السائل السميك الخارج منهم احترازياً، وتفاجأ حينها بالنتيجة.

وتقرر بعد ذلك إغلاق حظيرة أفراس النهر بالحديقة أمام الزائرين، على أن يعاد فتحها فقط عندما تكون نتيجة اختبار فرسَي النهر سلبية. إلى جانب فرض قيود ومجموعة من التدابير الاحترازية على العاملين بالحديقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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