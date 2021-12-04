ذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي، اعتباراً من العام المقبل، مؤكدة بذلك مخاوف لدى كييف من هذا الاحتمال.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير طلب عدم كشف هويته أن موسكو تستعد لإطلاق "مئة كتيبة مكونة من مجموعات تكتيكية بقوة تقدر بنحو 175 ألف رجل، إلى جانب دبابات ومدفعية ومعدات أخرى".

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التعليق على معلومات تتعلق بالاستخبارات، لكنها قالت إنها "قلقة جداً من الأدلة على خطط لروسيا لتحركات عدوانية ضد أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل توني سيميلروث: "نواصل دعم تخفيف التوتر في المنطقة وإيجاد حل دبلوماسي للصراع في شرق أوكرانيا".

ونقلت واشنطن بوست عن وثيقة عسكرية أمريكية أن القوات الروسية تتموضع في أربعة مواقع مختلفة بخمسين مجموعة قتالية تكتيكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عزز الضغط على روسيا الجمعة، مؤكداً أنه يعد "مبادرات" للدفاع عن أوكرانيا في حالة حدوث غزو، عقب تمركز القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وصرح وزير العدل الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف أمام البرلمان بأن تقديرات الاستخبارات الأوكرانية تشير إلى أن نهاية يناير/كانون الثاني هي "الفترة الأكثر احتمالاً" لاستكمال الاستعدادات الروسية لـ"تصعيد كبير".

وقال إن نحو مئة ألف جندي روسي قد يشاركون في هجوم محتمل، مؤكداً أن "التصعيد سيناريو محتمل ولكنه ليس حتمياً، ومهمتنا منعه". وأضاف أن روسيا بدأت بالفعل "تدريبات عسكرية بالقرب من أوكرانيا" وتجري "اختبارات لاتصالاتها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صرح خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس في استوكهولم: "نحن قلقون جداً من خطط روسيا لاعتداء جديد على أوكرانيا"، مكرراً اتهامات أطلقها قبل يوم عندما تحدث عن "أدلة" على استعدادات من هذا النوع.

وحذر بلينكن من أنه "إذا قررت روسيا مواصلة طريق المواجهة، فستواجه عواقب وخيمة"، بعدما هدد الأربعاء بفرض عقوبات اقتصادية مؤلمة على موسكو.

ويفترض أن يناقش الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو التوتر بشأن أوكرانيا بعد سبع سنوات من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واستيلاء القوات الانفصالية الموالية لروسيا على جزء من شرق أوكرانيا.