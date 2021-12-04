سياسة
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الشرطة الإيطالية قد تستمع إلى رونالدو في تحقيق بانتقالات مشبوهة إلى يوفنتوس
ذكرت صحيفة إيطالية أن نجم الكرة البرتغال كريستيانو رونالدو قد يمثل أمام المحققين الإيطاليين للاستماع إلى شهادته حول الفترة التي قضاها بنادي يوفنتوس الإيطالي.
الشرطة الإيطالية قد تستمع إلى رونالدو في تحقيق بانتقالات مشبوهة إلى يوفنتوس
تحقق النيابة العامة في احتمال عدم إدراج بعض المدفوعات لرونالدو في النتائج المالية الحديثة للنادي / Reuters
4 ديسمبر 2021

ذكرت صحيفة إيطالية أن نجم الكرة البرتغال كريستيانو رونالدو قد يجد يمثل أمام المحققين الإيطاليين للاستماع إلى شهادته بخصوص الفترة التي قضاها في نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إن الاستماع إلى رونالدو قد يأتي بعد اتهام يوفنتوس بتقديم معلومات كاذبة بشأن انتقاله من أجل الامتثال للوائح المالية للعب النظيف.

ووفق الصحيفة تلقى صفقة رونالدو اهتماماً من قبل الشرطة الإيطالية، إذ تعتقد أن اللاعب أجل الحصول على راتبه خلال فترة الإغلاق بسبب الوباء، وحصل على "مكافأة" قبل مغادرته إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي عام 2018 انضم رونالدو إلى اليوفي قادماً من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو. والآن يهتم المحققون بعودته إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو، إضافة إلى 8 ملايين يورو حسب أداء اللاعب. وتحقق النيابة العامة الإيطالية في احتمال عدم إدراج بعض المدفوعات لرونالدو في النتائج المالية الحديثة للنادي.

وفي تورينو الإيطالية يحقق المدعون مع يوفنتوس وستة مديرين حاليين وسابقين، بينهم الرئيس أندريا أنييلي ونائبه ونجمه السابق بافل نيدفيد والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي الذي يعمل حالياً مع توتنهام الإنكليزي، على خلفية مزاعم بتقديم معلومات خاطئة لمستثمرين وإصدار فواتير لصفقات غير موجودة.

والشهر الماضي أطلق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقاً بشأن سلسلة انتقالات مشبوهة، معظمها مرتبط بيوفنتوس أدّى بعضها إلى تضخيم أجور بعض اللاعبين، لأسباب متعلقة بالمحاسبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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