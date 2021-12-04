ذكرت صحيفة إيطالية أن نجم الكرة البرتغال كريستيانو رونالدو قد يجد يمثل أمام المحققين الإيطاليين للاستماع إلى شهادته بخصوص الفترة التي قضاها في نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إن الاستماع إلى رونالدو قد يأتي بعد اتهام يوفنتوس بتقديم معلومات كاذبة بشأن انتقاله من أجل الامتثال للوائح المالية للعب النظيف.

ووفق الصحيفة تلقى صفقة رونالدو اهتماماً من قبل الشرطة الإيطالية، إذ تعتقد أن اللاعب أجل الحصول على راتبه خلال فترة الإغلاق بسبب الوباء، وحصل على "مكافأة" قبل مغادرته إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي عام 2018 انضم رونالدو إلى اليوفي قادماً من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو. والآن يهتم المحققون بعودته إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو، إضافة إلى 8 ملايين يورو حسب أداء اللاعب. وتحقق النيابة العامة الإيطالية في احتمال عدم إدراج بعض المدفوعات لرونالدو في النتائج المالية الحديثة للنادي.

وفي تورينو الإيطالية يحقق المدعون مع يوفنتوس وستة مديرين حاليين وسابقين، بينهم الرئيس أندريا أنييلي ونائبه ونجمه السابق بافل نيدفيد والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي الذي يعمل حالياً مع توتنهام الإنكليزي، على خلفية مزاعم بتقديم معلومات خاطئة لمستثمرين وإصدار فواتير لصفقات غير موجودة.

والشهر الماضي أطلق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقاً بشأن سلسلة انتقالات مشبوهة، معظمها مرتبط بيوفنتوس أدّى بعضها إلى تضخيم أجور بعض اللاعبين، لأسباب متعلقة بالمحاسبة.