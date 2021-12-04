سياسة
2 دقيقة قراءة
صحيفة إسبانية: مبابي ينضم  إلى ريال مدريد الموسم القادم
تحدثت مؤخراً مصادر من فريق ريال مدريد الإسباني عن انضمام نجم فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إلى تركيبة الفريق نهاية الموسم الحالي.
صحيفة إسبانية: مبابي ينضم  إلى ريال مدريد الموسم القادم
سيصبح النجم الفرنسي في يناير/كانون الثاني المقبل حراً في تحديد وجهته القادمة / AP
4 ديسمبر 2021

مع اقتراب موعد نهاية العقد المبرم بين مبابي وفريقه الحالي باريس سان جيرمان تتزايد ثقة ريال مدريد بانضمام النجم الفرنسي إلى صفوفها. وذلك بعد محاولات عديدة للفريق باءت جميعها بالفشل في إقناع فريق العاصمة الفرنسية بالتخلي عن مبابي مقابل نحو 200 مليون يورو أي ما يعادل تقريبا 227 مليون دولار.

وفي هذا السياق تحدث مصدر من نادي ريال مدريد لصحيفة "أس" الإسبانية بأن مبابي قرر فعلاً منذ الصيف الماضي عدم تجديد عقده والرحيل عن باريس سان جيرمان، الذي لم يتمكن من دفع رسوم مناسبة له.

وبينما سيصبح النجم الفرنسي في يناير/كانون الثاني المقبل حراً في تحديد وجهته القادمة تتفق أغلب الآراء على أن مبابي سيختار حتماً الالتحاق بصفوف ريال مدريد لقيادة المشروع الجديد الذي يسعى "البلانكوس" لتنفيذه وإبهار عالم كرة القدم، مع رحيل أو اقتراب انتهاء فترة العهد الذهبي الذي قادها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس ومارسيلو وغيرهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن مبابي تأثر بتراجع ترتيبه في تصويت الكرة الذهبية إلى المركز التاسع، بعد أن كان يحتل المركز الرابع بعد تألقه في فوز فرنسا بكأس العالم 2018. وهو ما عزز لديه فكرة أن سبب تراجعه يقف وراءه لعبه في نادي باريس سان جيرمان الذي لم يلبِّ حقيقة التوقعات على أرض الملعب. ولذلك يرى أن انضمامه إلى ريال مدريد سيكون فرصة ذهبية له ليكون ألمع كوكبة نجوم كرة القدم في العالم وأن يرفع الكرة الذهبية لأول مرة.

وقد عبر عن ذلك خلال حفل توزيع الجوائز في باريس هذا الأسبوع قائلاً: "هدفي بالطبع هو الفوز بجائزة الكرة الذهبية أو العديد منها، ولكن توجد عملية لتحقيق ذلك". واعتبر كثيرون أن هذه العملية التي أشار إليها مبابي ستكون حتماً الانضمام إلى ريال مدريد.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us