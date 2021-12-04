مع اقتراب موعد نهاية العقد المبرم بين مبابي وفريقه الحالي باريس سان جيرمان تتزايد ثقة ريال مدريد بانضمام النجم الفرنسي إلى صفوفها. وذلك بعد محاولات عديدة للفريق باءت جميعها بالفشل في إقناع فريق العاصمة الفرنسية بالتخلي عن مبابي مقابل نحو 200 مليون يورو أي ما يعادل تقريبا 227 مليون دولار.

وفي هذا السياق تحدث مصدر من نادي ريال مدريد لصحيفة "أس" الإسبانية بأن مبابي قرر فعلاً منذ الصيف الماضي عدم تجديد عقده والرحيل عن باريس سان جيرمان، الذي لم يتمكن من دفع رسوم مناسبة له.

وبينما سيصبح النجم الفرنسي في يناير/كانون الثاني المقبل حراً في تحديد وجهته القادمة تتفق أغلب الآراء على أن مبابي سيختار حتماً الالتحاق بصفوف ريال مدريد لقيادة المشروع الجديد الذي يسعى "البلانكوس" لتنفيذه وإبهار عالم كرة القدم، مع رحيل أو اقتراب انتهاء فترة العهد الذهبي الذي قادها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس ومارسيلو وغيرهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن مبابي تأثر بتراجع ترتيبه في تصويت الكرة الذهبية إلى المركز التاسع، بعد أن كان يحتل المركز الرابع بعد تألقه في فوز فرنسا بكأس العالم 2018. وهو ما عزز لديه فكرة أن سبب تراجعه يقف وراءه لعبه في نادي باريس سان جيرمان الذي لم يلبِّ حقيقة التوقعات على أرض الملعب. ولذلك يرى أن انضمامه إلى ريال مدريد سيكون فرصة ذهبية له ليكون ألمع كوكبة نجوم كرة القدم في العالم وأن يرفع الكرة الذهبية لأول مرة.

وقد عبر عن ذلك خلال حفل توزيع الجوائز في باريس هذا الأسبوع قائلاً: "هدفي بالطبع هو الفوز بجائزة الكرة الذهبية أو العديد منها، ولكن توجد عملية لتحقيق ذلك". واعتبر كثيرون أن هذه العملية التي أشار إليها مبابي ستكون حتماً الانضمام إلى ريال مدريد.